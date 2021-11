Prin ce dramă personală a trecut Simona Halep în 2021. Sportiva a mărturisit totul abia acum

Prin ce dramă personală a trecut Simona Halep în 2021. Fostul lider mondial a părut să aibe un plin de realizări în viața intimă. S-a logodit, apoi s-a căsătorit civil cu Toni Iuruc, radiind de fericire la petrecerea ce a urmat evenimentului. Cu toate acestea, abia acum, într-un mesaj ca un bilanț al anului ce stă să se încheie, Simona Halep a dezvăluit tragedia ce i-a lovit familia. Jucătoarea din Constanța s-a retras din turneul de la Linz, joi seară, înaintea partidei din semifinale pe care trebuia să o joace contra compatrioatei Jaqueline Cristian, din cauza unei accidentări la genunchi.

Prin ce dramă personală a trecut Simona Halep în 2021. Jucătoarea din Constanța a avut un an încărcat de ghinioane în plan sportiv. După grava accidentare la gambă, din mai, Halep se confrunctă, din nou, cu o problemă medicală. La Transylvania Open a fost la un pas de abandon din cauza unor dureri la spate. În turneul de la Linz, ultimul, pentru ea, al anului, ajunsese în semifinale, unde trebuia s- întâlnească pe compatrioata Jaqueline Cristian.

Simona Halep aanunțat, joi, cu câteva ore înaintea partidei cu Cristian, ca nu poate juca semifinala din cauza unei accidentări la genunchi suferită în partida din sferturi contra italiencei Jasmine Paolini.

Simona Halep a transmis, ulterior, un alt mesaj pe rețelele de socializare, în limba engleză, în care a făcut un bilanț al anului ce se apropie de final. Ea a dezvăluit, -printre altele, că a trebuit să treacă și prin suferința pricinuită de pierderea unui membru drag al familei sale, sora tatălui său. Halep a mărturisit că acela a fost cel mai greu moment pentru ea, din punct de vedere emoțional.

Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu , mătușa mea. A fost o persoană puternică și specială și va fi mereu în inimile și mințile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru, dar în cele din urmă am înțeles că asta este viața și că trebuie să trecem peste durerile sufletești și să rămânem puternici”, a scris Simona Halep pe contul de Facebook.

Ea a mai mărturisit că nu a știut inițial cum să gestioneze accidentarea gravă suferită la Roma, în luna mai, pentru că nu se mai confruntase cu așa ceva.

Am fost epuizată emoțional pentru o perioadă lungă de timp și apoi am început să sufăr mici accidentări, până când a venit cea mare, accidentarea la de la Roma. Nu știam cum să o gestionez, pentru că nu mă mai confruntasem cu așa ceva până atunci. Dorința mea de a juca era imensă, dar nu am putut juca câteva luni și a trebuit să ratez iubitul meu Roland Garros și nu am putut să-mi apăr titlul la Wimbledon. Am început să mă lupt cu încrederea în mine și să mă întreb dacă mă pot întoarce acolo unde eram, dacă pot avea încredere în corpul meu să reziste”, a continuat Simona Halep „bilanțul” lui 2021.