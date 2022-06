Live Stream Wimbledon 2022: Simona Halep – Kirsten Flipkens, în turul 2, în direct pe Eurosport

Live Stream Wimbledon 2022: Simona Halep – Kirsten Flipkens. Fostul lider mondial va juca, joi, în turul 2 al turneului de Grand Slam pe care l-a câștigat în 2019. Românca a depășit-o în primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. Simona Halep se va confrunta în manșa secundă cu belgianca Kirsten Flipkens (62 WTA), într-o partidă ce va fi transmisă de Eurosport, dar poate fi urmărită și în format Live Stream pe playtech.ro.

Am avut mari bătăi de cap în ultimii ani, nu mi-a fost ușor. Îi mulțumesc antrenorului meu, Patrick, pentru că m-a ajutat să am din nou pasiune. Acum iubesc tenisul din nou, îmi place să fiu pe teren, îmi place să joc și îmi place să muncesc, ceea ce nu e foarte simplu”, a declarat Simona Halep la finalul partidei.

„Am avut emoții mari la revenire, dar sunt fericită. Am amintiri superbe de-aici, din 2019. Cu tot ce s-a întâmplat în lume, cu accidentările, a apărut o lipsă de încredere. Karolina e o adversară foarte tare, joacă minunat, așa că am avut ceva emoții înaintea acestui meci.

Simona o va întâlni pe Kirsten Flipkens (62 WTA) în turul următor. Veterana belgiană de 36 de ani se află la ultimul turneu al carierei. Cu un joc periculos pe iarbă, Flipkens nu i-a mai ieșit în cale Simonei de șase ani, iar românca a învins-o în toate cele 5 întâlniri anterioare, inclusiv pe iarbă, atunci când a câștigat primul ei titlu pe această suprafață, la Hertogenbosch în 2013.

„Pe iarbă e mult mai dificilă, pentru că are un slice foarte bun, variază foarte mult. Am jucat de multe ori contra ei, știu la ce să mă aștept, dar va fi un nou meci. Așa că o să mă concentrez pe ce am de făcut și să joc ce am de jucat. Pentru că asta-mi doresc, indiferent de rezultatul final, vreau să fac jocul pe care mi-l doresc și să ajung să joc mai bine”, a spus Simona Halep, conform treizecizero.ro.