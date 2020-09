Simona Halep, luată sub gardă? Ion Țiriac, dezvăluiri uimitoare: ”Facem lagăr nazist din tenis?!”

Ion Țiriac, în vârstă de 81 de ani, proprietarul turneului de la Madrid, a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor despre restricțiile severe care le-au fost impuse jucătorilor de tenis pe fondul pandemiei de coronavirus.

Simona Halep, luată sub gardă?

De altfel, muți sportivi s-au plâns la US Open de condițiile de siguranță impuse de organizatori. Astfel, Kristina Mladenovic a vorbit despre cum jucătorilor nu le este permis să facă nimic și părea că se bucură că a fost eliminată. Chiar și Sorana Cîrstea s-a plâns de condițiile din ”bula” de la New York.

Ion Țiriac afirmă că de la mai mulți jucători prezenți la New York măsurile restrictive pe care aceștia au fost nevoiți să le respecte, afaceristul oferind detalii despre protocolul sanitar care o așteaptă pe Simona Halep la Roma.

„Ce facem noi cu sportul ăsta? Mladenovic a spus, după ce a pierdut la US Open, că nici în pușcărie sau în lagărele naziste nu era atât de greu. Eu știu cum a fost de la mai mulți băieți și fete. Sute și sute de jucători sunt împreună într-un fel sau altul. Stai închis între patru pereți, într-un hotel complet izolat de toată lumea. La US Open, inclusiv mâncarea îți e adusă în fața ușii. Domnul Benoit Paire, care a fost testat pozitiv, stătea cu doi polițiști la ușă. Poate că această securizare e corectă, dar e curios să te trezești închis, aproape ca într-un lagăr nazist, în loc să ai bucuria aia a tenisului. Halep ajunge la Roma. De la aeroport, se duce direct la hotel, sub gardă, iar apoi o testează” a declarat Ion Țiriac pentru GSP.RO.

Simona Halep, cap de serie la Roma

Joi, Simona Halep a plecat spre următoarea destinație de tenis de la reluarea circuitului WTA, Roma, iar acolo va disputa începând de luni, 14 septembrie. turneul de categorie Premier 5. Simona Halep a postat și o fotografie pe Instagram din timpul călătoriei cu un avion al companiei Țiriac Air, de asemenea, mulțumind pentru acest gest. Simona Halep va fi, de altfel, cap de serie principal la Roma.

De asemenea, Simona Halep este privită ca având chiar prima șansă la câștigarea Roland Garros-ului, în special după ce învingătoarea de anul trecut, australianca Ashleigh Barty, a precizat că nu va fi prezentă anul acesta a Openul Franței.

Casele de pariuri îi acordă Simonei cota 6 la câștigarea Grand Șlam-ului pe care și l-a adjudecat și în anul 2018. Următoarea jucătoare în topul favoritelor este Serena Williams, cu cota 10, iar Kiki Bertens, Garbine Muguruza și Bianca Andreescu au primit cota 12.