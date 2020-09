Simona Halep, călătorie de lux la Roma. Imaginea care spune totul

Simona Halep profită din plin de timpul liber. Jucătoarea de tenis a plecat la Roma, cu operatorul român de zboruri VIP Țiriac Air.

Simona Halep a crescut într-un an cât alții în zece. Astăzi, numele ei este pe buzele tuturor și are lumea la picioare. Drumul campioanei a fost presărat cu reușite, iar din 2013, când era pe locul 57 în clasamentul WTA, a ajuns, după încheierea US Open 2020, pe locul 2. Campioana en-titre de la Wimbledon conduce mașini de lux, trăiește și mănâncă în locuri cu ștaif și călătorește cât poate de mult. De această dată, a dat o fugă la Roma.

Modestă și uneori copilăroasă în afara terenului de tenis

Despre Halep se știe că în turnee ia mereu cu ea un ursuleț, deși conduce o mașină de peste un milion de euro. Îi plac romanele psihologice, dar în avion preferă jocurile de pe telefonul mobil. E matură și impunătoare pe teren, dar modestă și uneori copilătoasă în afara lui, așa o descriu apropiații, dincolo de sport.

A ajuns în brațele unui nimeni, spune Banciu

Jurnalistul Radu Banciu a făcut o serie de comentarii despre relația pe care Simona Halep o are cu Toni Iuruc, în cadrul emisiunii pe care o dirijează la B1TV.

„O văd pe Simona Halep la brațul lui Toni Iuruc… Ce ghinion am avut și aici! Ca neam mă refer. De ce nu a putut fata asta să fie iubita lui Gael Monfils? Ca este îndrăgostit până peste urechi de Elina Svitolina, mai nasoală ca Simona Halep.

Iat-o, strălucitoare în brațele unui nimeni! Hai să fim serioși. Toni Iuruc… Nu te poate chema Simona Iuruc! Rimează cu ciuruc! Sau ce? O să spuneți că la ei e cu tradiție… Lasă-mă cu tradiția! Am ajuns să joc la Roland Garros și Wimbledon, să câștig turnee de Grand Slam și eu stau cu «Ciuruc»? Ce tradiții sunt astea, bă?”, a declarat Radu Banciu.

Detalii din trecutul iubitului sportivei

Conform CanCan, Toni Iuruc ar fi pus punct, în iulie 2019, unei căsnicii care nu a rezistat decât 10 luni. În toamna anului 2018, milionarul de origine aromână s-a însurat cu Liana, în urma unei relații de doi ani. Prietenii și rudele lui nu ar fi fost de acord cu relația, dar asta nu l-a împiedicat pe afacerist să facă pasul cel mare. Nunta a avut loc în septembrie 2018, la un club de lux din Mamaia. La scurt timp, cei doi și-au spus adio, din cauza infidelității soției, spuneau apropiații.

Până să o cunoscă pe Liana, însă, Iuruc a mai avut o încercare, cu Alina, un fotomodel vestit. Tânăra, care provenea dintr-o familie bogată, nu era obișnuită cu un stil de viață precum cel al milionarului, acesta fiind și motivul pentru care cei doi au divorțat.