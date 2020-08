Simona Halep, luată la ochi de presa din SUA. Ce au scris jurnaliștii americani despre sportiva noastră

Simona Halep revine săptămâna viitoare în circuitul WTA, în competiţia de categorie International de la Praga. Românca este favorită numărul unu şi o va înfrunta pe Polona Hercog în runda inaugurală. De asemenea, Simo a decis să joace şi în proba de dublu. Va face pereche cu o fostă campioană de Grand Slam, Barbora Strycova. Astfel, se anunţă o săptămână plină pentru Simona Halep, cu foarte multe meciuri. Asta după aproximativ şase luni de pauză provocată de pandemia de coronavirus. Primul mare semn de întrebare în ceea ce priveşte programul Simonei Halep este legat de participarea la US Open 2020.

Tennis Magazine şi-a amintit de meciurile bune făcute de Halep în 2020! Dar şi de eşecurile din ultimii ani de la US Open

Simona Halep s-a înscris pentru turneul de Grand Slam de la New York, dar încă nu este sigură dacă va face deplasarea în SUA. Va mai aştepta să vadă care sunt riscurile legate de pandemia de coronavirus. Ba mai mult, înainte de plecarea la Praga, Simona a declarat că în momentul ăsta înclină să se retragă din turneul american. O decizie finală va fi anunţată cu puţin timp înainte de startul programat pe 31 august.

Cea mai importantă revisă de tenis din lume, Tennis Magazine, a comentat situaţia Simonei Halep. Jurnaliştii au amintit de realizările Simonei Halep din prima parte a sezonului, înainte de întrerupere.

„După un ușor sughiț la începutul lui 2020, cu o înfrângere în turul 2 de la Adelaide în fața Arynei Sabalenka, dubla campioană de Grand Slam s-a arătat pregătită să își treacă în palmares trofeul de la Australian Open. În cele din urmă, ea a fost la două victorii distanță, pierzând în fața lui Garbine Muguruza în semifinale, dar apoi a revenit pentru a câștiga singurul turneu jucat de atunci, la Dubai”

Cei de la Tennis Magazine mai amintesc şi faptul că Simona Halep nu s-a simţit prea bine la US Open de-a lungul anilor. „A îndurat ceva bătălii recente la US Open, fiind învinsă în primul sau al doilea tur în ultimii trei ani. Este singurul turneu major la care nu a jucat o finală, deși are o semifinală în 2015. Roland”.