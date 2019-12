Simona Halep, lecție de stil și eleganță atunci când nu este pe terenul de tenis. Cele mai tari ținute din 2019 FOTO

Simona Halep a impresionat iubitorii sportului alb prin stilul de joc și spiritul de luptă, dar când a avut ocazia a oferit și lecții de stil și eleganță. S-a întâmplat la evenimentele publice la care a participat, când a ales să poarte ținute care au întors toate privirile.

Simona Halep – distrugătoare pe terenul de tenis, elegantă pe scenă la marile evenimente

Nu a reușit să încheie și acest an ca lider în ierarhia feminină a tenisului mondial, dar și-a trecut în palmares al doilea trofeu de Grand Slam, la Wimbledon, și a câștigat aproape 7 milioane de dolari din competițiile la care a participat. În plus, Simona are o mulțime de sponsori care îi oferă cadouri de lux, iar sportiva se bucură din plin de toate beneficiile.

În total, Simona Halep a strâns din tenis, până la vârsta de 28 de ani, suma de 35 de milioane de dolari și are în palmares 19 trofee la simplu și unul la proba de dublu (493 de victorii și 214 înfrângeri). Singurul regret al sportivei este că nu a terminat anul 2019 pe locul 1 în clasamentul WTA (este pe 4, cu 5.462 de puncte).

Simona Halep a avut un an bun mai mult pe plan personal. Și-a făcut publică relația cu Toni Iuruc și a mers cu el în vacanță în cele mai atractive destinații turistice. Tabloidele au scris că cei doi s-au logodit și că ar urma să se căsătorească în a doua jumătate a anului viitor, dar sportiva a dezmințit zvonurile.

Dacă pe terenul de tenis a fost ca o forță zdrobitoare pentru adversare, la evenimentele publice Simona a strălucit prin stil și eleganță. A purtat ținute care au întors toate privirile, a zâmbit fermecător în fața camerelor, dând dovadă că performanța în sport poate fi combinată cu eleganța pe covorul roșu, adică fix ce are nevoie un sportiv pentru a deveni o legendă. Vezi cele mai tari ținute din 2019 ale Simonei Halep în GALERIA FOTO.