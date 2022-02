Simona Halep, lăudată de WTA după victoria din Dubai. Fostul lider mondial a plecat „ca din pușcă” în competiția WTA 500 dotată cu 703.580 de dolari. Românca a depășit-o clar, în primul tur, pe americanca Alison Riske, scor 6-2, 6-4. În optimile de finală, Simona Halep o va înfrunta pe compatriota și prietena sa, Gabriela Ruse (59 WTA).

Simona Halep, lăudată de WTA după victoria din Dubai. Jucătoarea din Constanța a jucat primul meci de când a renunțat la antrenorii Adrian Marcu și Daniel Dobre. Ea s-a deplasat în Dubai cu un staff format doar din preparatorul fizic Theo Cercel și maseurul Alex Tănase.

Simona Halep l-a cooptat în echipa sa și pe francezul Arnaud Restifo, în rol de sparring-partner. Acesta are 25 de ani, este licențiat în științe sociale și management sportiv și provine din partea Academiei Patrick Mouratoglou.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.