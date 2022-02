Gabriela Ruse, victoria carierei la Dubai. Duel cu Simona Halep în optimile turneului VIDEO

Gabriela Ruse, victoria carierei la Dubai. Jucătoarea din București a reușit o performanță uriașă, învingând-o în primul tur pe numărul 5 mondial, spaniola Paula Badosa. La capătul unui meci electrizant, jucătoarea din București s-a impus 6-3, 5-7, 6-4, după două ore și jumătate de joc epuizant. Gabriela Ruse o va întâlni în optimi pe Simona Halep, care a trecut de în prima rundă de americanca Alison Riske.

Gabriela Ruse a jucat fiind răcită, scrie Playsport, ea tușind și având probleme de respirație pe toată durata partidei. Ea chiar s-a prăbușit, la un moment dat pe teren, extenuată, mulți așteptând chiar abandonul său. Dar numărul 59 WTA a dat dovadă de o voință incredibilă și a luptat până la capăt cu mult mai bine cotata sa adversară.

Gabriela Ruse a condus cu 6-3, 5-4, moment în care Badosa a avut o revenire formidabilă, soarta meciului părând să se incline definitiv în favoarea acesteia. La 4-1 pentru spaniolă, în setul decisiv, a fost rândul Gabrielei Ruse să întoarcă partida și să se impună în 5 ghemuri la rând, adjudecându-și victoria.

Gabriela Ruse o va întâlni pe prietena sa, Simona Halep (23 WTA), în optimile turneului. Fostul lider mondial s-a impus cu 6-2, 6-4 în prima rundă, în fața americancei Alison Riske.

„A fost special să joc din nou aici, am amintiri frumoase după ce am câştigat de două ori acest turneu, ceea ce-l face foarte special. Este întotdeauna o plăcere să joc în faţa voastră, vă mulţumesc! Am şi o parte a familiei în public, aşa că sunt foarte fericită să fiu aptă şi să joc un tenis bun”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Riske.