Simona Halep, la un pas de câștigarea unui premiu important. Ce veste i-a dat WTA

Simona Halep, la un pas de câștigarea unui premiu important. Fostul lider mondial se luptă să-și regăsească ritmul, dar și locul în ierarhia mondială. Deocamdată, ea se clasează pe locul 22 în clasamentul mondial. Săptămâna trecută a ajuns în prima finală din acest sezon, la Transylvania Open. Acum, WTA i-a dat o veste ce nu poate decât să o bucure și care dovedește că prestația de la Cluj n-a trecut neobservată.

Simona Halep, la un pas de câștigarea unui premiu important. Dubla câștigătoare de Grand Slam a trecut prin momente dificile în sezonul ce stă să se încheie. Pornită, la începutul anului, de pe locul 2 mondial, jucătoarea din Constanța a fost dată peste cap de accidentarea suferită în luna mai, la Roma. A renunțat la multe turnee majore, a luat o pauză forțată de 3 luni, apoi a tot încercat să își regăsească forma care a consacrat-o.

Pentru Simona Halep (30 de ani), 2021, este primul în care nu câștigă niciun turneu WTA din 2013 încoace. Mai mult, abia săptămâna trecută, la Transylvania Open, a reușit să acceadă în prima ei finală din acest sezon. Mai există o șansă, la turneul de la Linz, dar rămâne de văzut dacă durerile de spate acuzate încă de la Cluj o vor lăsa să participe.

Simona Halep a pierdut mult și în ceea ce privește câștigurile obținute din tenis în 2021. Ea se situează abia pe locul 35 în acest top, cu doar 896.380 de dolari obținuți. Cu peste 1 milion de dolari decât anul trecut. La mare distanță, înaintea ei, se află Emma Răducanu (18 ani). Jucătoarea britanică cu origini românești ocupă poziția a 3-a, cu 2.803.036 de dolari, marea majoritate fiind obținută în urma succesului de la US Open. Dar Simona Halep a primit și o veste bună din partea WTA. Ea a fost nominalizată pentru „Lovitura lunii octombrie” ce este aleasă prin votul fanilor din toată lumea.

Românca are ca rivale la titlul de cea mai frumoasă lovitură a lunii ce tocmai a trecut pe Garbine Muguruza, Angelique Kerber și chiar pe adversara în fața căreia a pierdut la Cluj, Anett Kontaveit. Halep a fost nominalizată pentru o superbă lovitură reușită în meciul din primul tur de la Transylvania Open. În partida contra Gabrielei Ruse, la scorul de 6-1, 4-2, Simona Halep și-a adjudecat cel de-al cincilea ghem cu o „contră” de forehand din defensivă ce a făcut-o „șah-mat” pe Ruse. Până acum, Halep conduce în votul fanilor, având până acum 37,7 % din preferințele acestora. Este urmată de Anett Kontaveit, care a adunat până acum 27,4 % din preferințele votanților.

Outstanding October!🎃

4 shots, 1 winner!

It is time to vote for October’s shot of the month presented by @Cambridge_FX 👇

— wta (@WTA) November 3, 2021