Simona Halep l-a uimit pe Patrick Mouratoglou. Fostul lider mondial și antrenorul său se află în fața primului test al colaborării lor. Românca va debuta, joi, în turneul Mutua Madrid Open, prima apariție oficială după accidentarea suferită la Miami. Simona Halep s-a antrenat de zor, în aceste săptămâni, atât la Academia Mouratoglou, cât și pe arena centrală de la Madrid, dar l-a impresionat pe tehnicianul francez și prin alte talente.

Simona Halep l-a uimit pe Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța se află înaintea debutului la ediția din acest an a turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro. Ea a cucerit trofeul în 2016 și 2017, jucând și o finală, în 2019.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, la France TV Info.