Simona Halep, învinsă de Jelena Ostapenko la Dubai. Fostul lider mondial n-a reușit să treacă de „tancul leton” în semifinalele competiției dotate cu premii de 703.580 de dolari. Simona Halep a pierdut în trei seturi derulate „pe repede înainte”, cu scorul de 6-2, 6-7, 0-6 și va coborî câteva locuri în ierarhia WTA.

Simona Halep, învinsă de Jelena Ostapenko la Dubai. Românca și letona aveau amintiri diferite despre primele două meciuri directe, desfășurate, ambele, în 2017. În finala de la Roland Garros se impusese Ostapenko, pe când la Beijing câștigase Halep, care devenea cu acea ocazie și liderul clasamentului WTA.

Simona Halep a fost ironizată de Jelena Ostapenko (21 WTA) înaintea duelului lor de vineri, din semifinalele competiției WTA 500 din Emiratele Arabe Unite. Letona a declara că Halep nu face față forței sale.

„Simona este o jucătoare constantă. Dacă joc cu ea, trebuie să fiu agresivă. Cel mai probabil se va apăra. Am jucat cu ea acum mult timp. Trebuie să o urmăresc din nou. Principalul lucru este că, indiferent cât era scorul, când am jucat agresiv, de cele mai multe ori, am câștigat meciurile. În special în finala de la Roland Garros. Chiar dacă am pierdut, când am intrat în teren, Halep nu a putut să îmi facă față”, a spus Jelena Ostapenko.