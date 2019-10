Simona Halep, într-o rochie superbă la ședința foto oficială de la Turneul Campioanelor. Până și rivalele au complimentat-o

Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor, chiar dacă nu s-a refăcut complet. Campioana de la Wimbledon a participat la ședința foto oficială a competiției. Românca a arătat impresionant, încât până și rivalele au complimentat-o.

Simona Halep, într-o rochie superbă la șefința foto oficială de la Turneul Campioanelor

Turneul Campioanelor 2019 va începe duminică, 27 octombrie, și se va încheia pe 3 noiembrie. Meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport. Turneul este mutat pentru următorii 10 ani de la Singapore la Shenzhen. La competiție se va oferi cel mai mare premiu din istoria tenisului jucătoarei care va ieși victorioasă din toate cele 5 meciuri pe care le va disputa.

Tragerea la sorți a celor două grupe de la Shenzhen are loc astăzi, 25 octombrie, în jurul orei 13:30. Premiile sunt de două ori mai mari față de ce au primit sportivele în 2018, la Singapore, unde Halep nu a putut participa chiar dacă se calificase, din cauza problemelor de la spate. Anul precedent, câștigătoarea a fost Elina Svitolina, care a plecat acasă cu 2,36 milioane de dolari. Un parcurs asemăntor i-ar aduce în acest an 2,365 milioane de dolari în plus.

Românca, sclipitoare într-o rochie albastră

Halep se află între cele 8 participante la Turneul Campioanelor. După ce se va trage la sorți, se vor califica mai departe câte două jucătoare ce vor disputa semifinalele, iar câștigătoarele vor evolua în finală. Până atunci, după cum este procesul, sportivele trebuie să participe la o ședință foto ce a apărut deja pe Twitter.

Simona Halep and Bianca Andreescu along with fellow finalists Petra Kvitova, Naomi Osaka, Elina Svitolina, Ash Barty, Belinda Bencic and Karolina Pliskova for the finalist portrait. Source: Getty#WTAFinals pic.twitter.com/mAEH9ocCXW — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) October 25, 2019

Cele 8 jucătoare de tenis apar împărțite în mod egal, de stânga și de dreapta trofeului. Printre ele, strălucește românca noastră, purtând o rochie cu negru și albastru, fără mâneci și fără decolteu, dar cu o crăpătură impresionantă pe picior. Vestimentația și-a asorat-o cu o pereche de stiletto din lac.