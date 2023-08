Simona Halep rupe tăcerea despre cazul de dopaj. Umilința trăită de tenismenă: „E mai ușor când spui adevărul”

Simona Halep a fost audiată într-un caz de dopaj în ultima săptămână din iunie, dar verdictul întârzie să apară. Într-un interviu exclusiv pentru Eurosport, campioana a vorbit despre experiența audierii și despre veștile mai puțin îmbucurătoare primite de la avocatul său. Interviul complet va fi difuzat luni pe Eurosport 1. Prin ce momente grele a trecut campioana României?

Campioana română de tenis, Simona Halep, se confruntă cu momente de grea încercare în ceea ce privește verdictul în cazul său de dopaj, după ce a fost audiată în ultima săptămână din iunie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Eurosport, Simona Halep a împărtășit detalii despre experiența audierii și provocările cu care s-a confruntat pe parcursul acestui proces. Interviul complet va fi difuzat luni pe Eurosport 1, oferind o perspectivă profundă asupra situației sportivei.

Deși regulamentele prevăd că decizia ar trebui să fie comunicată în termen de trei săptămâni, sportiva a dezvăluit că au trecut deja două luni de la audieri, iar verdictul întârzie să apară. În ciuda așteptării și incertitudinii, Halep a continuat să se antreneze intens și să rămână motivată pentru un eventual întoarcere pe terenul de tenis.

”Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede. Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie”, a adăugat sportiva, potrivit Eurosport.