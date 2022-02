Simona Halep, înainte de turneul de la Dubai. Fostul lider mondial își începe seria de două competiții din Golf în Emiratele Arabe Unite. Numărul 22 mondial a plecat, miercuri, spre Dubai, unde nu fi însoțită de niciun antrenor după ce i-a demis pe Adrian Marcu și Daniel Dobre. Simona Halep a declarat că se simte pregătită și speră să facă o treabă bună atât în Dubai, cât și la Doha.

Simona Halep a plecat, miercuri, spre Dubai. Ea a declarat jurnaliștilor prezenți pe Aeroportul „Henri Coandă” că se simte bine și speră să facă o treabă bună în Golf. Simona Halep a adăugat, în privința deciziei de a-și demite antrenorii că nu obișnuiește să-și discute acest tip de hotărâri.

„Sunt pregătită și chiar îmi plac aceste două turnee, așa că sper să fac treabă bună. Nu obișnuiesc să-mi discut deciziile, domnul Marcu știe, domnul Dobre știe de ce am luat această decizie, cred că e suficient.

Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai, conform digisport.ro.