Simona Halep face o mutare surpriză. Fostul lider mondial a decis să-și concedieze ambii antrenori, Adrian Marcu și Daniel Dobre. Ea a renunțat, după doar 48 de ore, și la sparring-partner-ul pe care îl angajase în vederea participării la turneele din Dubai și Doha ce vor avea loc în această lună. Totuși, Simona Halep va fi însoțită la competițiile din Golful Persic de un alt tehnician.

Simona Halep face o mutare surpriză. Fostul lider mondial traversează o perioadă de mari schimbări în privința staff-ului său tehnic. Jucătoarea din Constanța a renunțat la colaborarea cu Adrian Marcu și Daniel Dobre, după Australian Open.

Simona Halep a explicat că vrea să-și asume responsabilitatea și să se dezvolte ca persoană.

Nu am antrenor și nu caut în momentul acesta. E o perioadă în care vreau să-mi asum responsabilitatea și să mă dezvolt ca persoană”, a spus Simona Halep, pentru Treizecizero.ro.

„Confirm că m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre, dar n-aș vrea să discut de ce am ales așa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem și rămânem în continuare prieteni. Așa am simțit eu că e mai bine pentru mine.

Simona Halep a renunțat, după doar 48 de ore și la Willem Birău, cel pe care-l angajase pentru a-i fi sparring-partner la turneele ce urmează în februarie, în Dubai și Doha. În același timp, ea a negat orice discuție cu Piotr Sierzputowski, fostul antrenor al polonezei Iga Swiatek (8 WTA).

Se părea că soția lui Toni Iuruc va merge la competițiile din Emiratele Arabe și Qatar însoțită doar de preparatorul fizic, Theo Cercel și de maseurul Alex Tănase. Dar, într-o mutare surpriză, actualul număr 22 mondial a decis să apeleze la un sparring-partner recomandat de faimosul antrenor francez Patrick Mouratoglou (51 de ani), cel care o pregătește pe Serena Williams de un deceniu, dar și pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP).

Simona Halep a recunoscut, pentru Treizecizero.ro, că găsirea unui nou antrenor este foarte dificilă, așa cum a fost și înainte de colaborarea cu Darren Cahill.

„Şi înainte de Darren, a fost greu de găsit un antrenor potrivit. Şi aşa e mereu. E foarte greu să-ţi găseşti un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Bine, şi eu sunt o persoană exigentă, şi cu mine, dar şi cu echipa. Tot timpul am impresia că trebuie mai bine, mai bine, mai bine. Într-un astfel de parteneriat, trebuie să accepţi şi lucrurile mai puţin bune, ca într-o căsnicie.

E complicat. Trebuie să îţi găseşti un balans. Iar eu cu Darren l-am găsit, de aceea a rezistat relaţia aşa de mult, pentru că el m-a înţeles foarte bine. A fost şi un psiholog, nu doar un antrenor. M-a învăţat şi lucruri în afara tenisului. Aşa am putut deveni mai deschisă, mai relaxată. Să nu fiu tot timpul încrâncenată că trebuie să fac totul pentru tenis. Şi am făcut. Asta e ideea pe care o am eu: sunt profesionistă şi îmi place să muncesc 100%, nu cu jumătate de măsură”, a declarat Simona Halep, conform sursei citate.