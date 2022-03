Ce a putut spune Simona Halep despre Sorana Cîrstea. Duelul celor două românce din optimile turneului de la Indian Wells i-a dat câștig de cauză soției lui Toni Iuruc. Aceasta s-a impus cu 6-1, 6-4 și va juca cu croata Petra Martic în sferturile de finală. În ciuda relației reci dintre ele, Simona Halep a lăudat-o pe compatrioata sa, deși nu s-a abținut să nu facă referire și la vârsta acesteia.

Ce a putut spune Simona Halep despre Sorana Cîrstea. Fostul lider mondial a demonstrat cu claritate cine este cea mai bună jucătoare din România. Constănțeanca a tranșat duelul cu iubita lui Ion Ion Țiriac din optimile de la Indian Wells, în două seturi, scor 6-1, 6-4.

Simona Halep s-a declarat încântată de condițiile oferite de Indian Wells, unul dintre turneele unde se simte cel mai bine. Ea a câștigat competiție în 2015.

„Iubesc acest turneu, iubesc să fiu aici, am avut cele mai frumoase momente din cariera de până atunci în 2015, când am câștigat. Era cel mai mare turneu pe care îl câștigam. Am încredere multă, condițiile îmi plac, sunt bune pentru mine. Am un plus de putere, terenurile nu sunt atât de rapide. Cred că am gestionat foarte bine meciurile până acum, asta și datorită încrederii. Când ai încredere, joci cel mai bun tenis al tău”, a spus Simona Halep într-un interviu pentru Tennis Channel.

Simona Halep a vorbit și despre partida contra Soranei Cîrstea, lăudând prestația conaționalei sale. Relația dintre cele două jucătoare nu este deloc una apropiată, chiar dacă sunt despărțite de doar un an și jumătate ca vârstă. Cîrstea va împlini 32 de ani în aprilie, pe când Halep va marca a 31-a aniversare în luna noiembrie.

„În mod evident, e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul ei e super solid, lovește foarte tare. Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost solidă pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă”, a mai declarat Halep pentru sursa citată.

Simona Halep a fost chestionată și în privința secretului succesului său în tenis. Unul dintre jurnaliștii de la Tennis Channel a subliniat că românca a câștigat 12 partide în 2022, mai multe decât oricare altă jucătoare și a reușit să obțină și cel de-al 23-titlu din carieră, la Melbourne Summer Set 1.

„Am fost foarte constantă în carieră, tenisul a fost mereu o prioritate și încă este. Muncesc din greu, în fiecare săptămână, în fiecare zi și sunt foarte motivată. Anul trecut a fost cel mai greu din cariera mea (n.r. – din cauza accidentărilor), am avut dubii că voi fi din nou în sferturile unui turneu mare, dar iată-mă. Am încredere multă, am bucuria de a juca și asta mă ajută să privesc înainte și să cred că sunt încă suficient de bună pentru a fi în asemenea poziții în turnee”, a explicat Halep.

Simona Halep o va întâlni, astăzi, pe croata Petra Martic în sferturile de finală de la Indian Wells. Partida va începe de la miezul nopții, ora 24.00, ora României.