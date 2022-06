Simona Halep, în semifinale la Bad Homburg 2022. Cu cine și la ce oră joacă românca

Simona Halep, în semifinale la Bad Homburg 2022. După un început mai ezitant, fostul lider mondial a jucat din ce în ce mai bine pe iarba turneului WTA 250 dotat cu premii totale de 271.750 de dolari. Românca a spulberat-o în sferturi pe fosta elevă a lui Darren Cahill, americanca de 20 de ani, Amanda Anisimova (25 WTA), scor 6-2, 6-1. Simona Halep va juca, vineri, în penultimul act al competiției contra unei jucătoare cu origini românești.

Simona Halep a recunoscut că a făcut un meci foarte bun, dar a adăugat că o inspiră și faptul că îi place mult să joace în competiția de la Bad Homburg, fiind încântată de oraș, dar mai ales de oameni.

„A fost un meci foarte bun, am știut că ea va juca rapid, așa că a trebuit să fiu puternică și mereu în poziția corectă. Am jucat bine. Ador să joc aici. Îmi plac foarte mult oamenii de aici, am parte de foarte multă susținere de fiecare dată când joc aici, așa că aș vrea să le mulțumesc fanilor. Orașul este frumos, îmi place foarte mult să fiu aici”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Anisimova.