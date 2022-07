Simona Halep, în extaz după calificarea în semifinalele Wimbledon 2022: „Încerc să-mi recapăt încrederea”

Simona Halep a fost în extaz după calificarea în semifinalele Wimbledon 2022. Sportiva a declarat că încearcă să își recapete încrederea. Simona Halep a învins-o pe americanca Amanda Anisimova, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-4 în sferturile Wimledon.

Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, s-a calificat în semifinale la Wimbledon 2022. A învins-o net pe americanca Amanda Anisimova, 20 de ani, 25 WTA, cu scorul 6-2, 6-4.

La finalul partidei care s-a desfășurat pe terenul central, Simona Halep a vorbit despre revenirea într-o semifinală de Grand Slam și a spus ce probleme a avut pe finalul partidei, când scorul s-a făcut 5-4, în contextul în care sportiva noastră a condus cu 5-1.

„Este ceva minunat să fiu din nou în semifinale! Sunt foarte emoționantă, pentru că înseamnă enorm pentru mine.

Am avut o adversară dificilă, care pe final a lovit foarte puternic, iar eu nu am știut ce să fac. Am crezut în mine și mi-am spus că trebuie să fiu tare pe picioare. La 0-40, în ultimul game, mi-am spus că am nevoie de primul serviciu. În final, totul e bine când se termină cu bine.