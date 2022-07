Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Amanda Anisimova în sferturi, în direct pe Eurosport 2

Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Amanda Anisimova. Simona Halep – Amanda Anisimova se joacă miercuri, 6 iulie 2022, în sferturile de la Wimbledon 2022. Partida a fost programată la ora 15:30, dar ora de start poate fi schimbată în funcție de celelalte partide. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport 2. Vă vom ține la curent cu un live score Wimbledon, dar si cu alte momente importante din timpul meciului.

Simona Halep a început în forță aventura de la Wimbledon în acest an. În primul tur a învins-o pe Karolina Muchova, din Cehia, cu scorul 6-3, 6-2. În turul doi de calificări la Wimbledon, românca a înfruntat-o pe mult mai experimentata Kirsten Flipkens, de 36 de ani, și a reușit să câștige cu 7-5, 6-4, după o oră și 25 de minute de joc.

În turul 3, Simona Halep a jucat împotriva polonezei Magdalena Frech. Meciul s-a jucat în turul 3 la Wimbledon 2022, și i-a adus victoria jucătoarei noastre, cu scorul de 6-4, 6-1.

Nu știu dacă va fi diferit (n.r. jocul lui Frech) pentru că nu am jucat niciodată contra ei pe iarbă. Dar e un nou meci, am jucat contra ei și știu la ce să mă aștept. O să mă concentrez pe mine și o să încerc să joc mai bine decât astăzi”, a spus Halep, în exclusivitate pentru Eurosport .

„E o revenire plăcută pentru că întotdeauna îmi place să joc la Wimbledon și e o atmosferă extraordinară. Mă bucur că am câștigat și că mai am șansa să joc aici.

În optimile de finală jucătoarea noastră a întâlnit-o pe jucătoarea din Spania, Paula Badosa, pe care a reușit extrem de repede să o învingă cu 6-1 și 6-2, după doar 59 de minute.

Simona Halep – Amanda Anisimova este duelul din sferturi la Wimbledon 2022. Este a treia oară când Simona Halep o întâlnește pe americanca de doar 20 de ani, Amanda Anisimova.

După un 2021 pe care ambele ar vrea să îl uite, Halep și Anisimova se află la o victorie distanță de semifinalele de la Wimbledon. Cele 30 de victorii ale lui Halep sunt deja cu șase mai multe decât cele obținute anul trecut. O accidentare prelungită la gambă și scăderea încrederii au dus la cel mai prost sezon profesional al său.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de trei ori, Halep câștigând două dintre ele. Anisimova a câștigat memorabil prima, în sferturile de finală de la Roland Garros 2019.

Atunci a învins-o pe campioana în exercițiu cu 6-2, 6-4. Halep a întors favoarea anul următor, la Paris, cu o victorie categorică de 6-0, 6-1. Cea mai recentă întâlnire a avut loc în urmă cu 13 zile, pe iarba de la Bad Homburg, unde Halep s-a impus cu 6-2, 6-1.

Anisimova a făcut un meci impresionant, învingând-o pe Harmony Tan cu 6-2, 6-3. Ea se află la o victorie distanță de semifinale, un nivel pe care l-a atins pentru prima dată la un turneu major în urmă cu mai bine de trei ani, la Paris.

„Cred că atunci când aveam 17 ani, nu am apreciat cu adevărat faptul că am ajuns în semifinale atât de mult pe cât ar fi trebuit, probabil.

Abia am asimilat cred că abia un an mai târziu, înțelegând ce a fost asta, cât de mult a însemnat de fapt pentru mine. Da, faptul că ai avut peste un an de rezultate nu foarte bune, te afectează cu adevărat.

Dar când ai înfrângeri în fiecare săptămână în primele runde, este foarte greu să găsești acea motivație. Am continuat să merg mai departe. Doar că a durat mai mult decât am crezut că va dura.”, a declarat americanca de 20 de ani.