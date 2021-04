Când joacă Simona Halep în sferturi la WTA Stuttgart. Se știe ora meciului

Simona Halep joacă în sferturi la WTA Stuttgart. La ce oră va intra pe teren? Constănțeanca a învins-o anterior pe Marketa Vondrousova în minimum de seturi, 6-1, 6-3.

Când se joacă Simona Halep – Ekaterina Alexandrova

Simona Halep a învins-o pe Marketa Vondrousova la minimum de seturi, scor 6-2, 6-3, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de la WTA de la Stuttgart. A doua favorită de pe zgura din Germania urmează să se vadă în teren cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, numărul 34 în clasamentul WTA, care a adus o surpriză uriașă în optimi și a eliminat-o pe Belinda Bencic, anterior favorită 8 la Sttutgart.

Partida dintre Halep și Alexandrova a fost programată de organizatori în a treia zi de vineri pe terenul central. Concret, meciul va începe în jurul orelor 19:30 (ora României), în direct la Digi Sport 2.

Rusoaica are avantaj la întâlnirile directe cu campioana noastră, 2-1. Primele confruntări între ele au avut loc în anul 2019, la Cincinnati, unde Halep a câștigat, scor 3-6, 7-5, 6-4, ulterior rusoaica s-a impus la meciul din Beijing, în minimum de seturi, scor 6-2, 6-3. Al treilea joc s-a disputat în Australia, la Gippsland Trophy, unde românca a fost învinsă categoric cu 2-6, 1-6.

”A fost un meci foarte bun, am jucat relaxată, motivată. Am simțit fiecare lovitură pe care am dat-o. Am servit foarte bine, nu puternic, dar plasat. Înainte de meci am avut ceva emoții, pentru că scurta ei este foarte dificilă. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștig jocul. Am stat două săptămâni și jumătate după Miami, m-am recuperat foarte bine, nu am servit deloc. Sper să rămână la fel, să revină umărul”, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.

Ce a spus recent despre accidentarea de la umăr?

Constănțeanca a vorbit în cadrul unei conferințe de presă din Stuttgart și despre accidentarea sa la umăr care i-a speriat pe fanii acesteia. „Aș vrea să câștig toate turneele disputate pe zgură, dacă se poate. Am jucat meciuri bune aici, în Stuttgart, am învins jucătoare importante, dar va fi greu să câștig turneul.

Am avut mai mult de două săptămâni de pauză, timp în care mi-am tratat umărul. Acum mă simt mult mai bine, nu am mai simțit durere în ultimele zile. Nici când m-am antrenat în România, nici aici, de când mă aflu în Stuttgart.

Acum sunt bine și sper să rămân așa și în timpul partidelor, pentru că în meciuri te simți altfel față de antrenamente„, a detaliat a treia jucătoare a lumii, conform site-ului Tennis.com.