Simona Halep îmbină utilul cu plăcutul înainte de Roland Garros. Cum se relaxează românca la Paris după antrenamentele dure VIDEO

Simona Halep îmbină utilul cu plăcutul înainte de Roland Garros. Jucătoarea din Constanța va evolua în turneul de Grand Slam ce va debuta pe 22 mai, la Paris. Românca adună ore după ore de antrenamente și pregătire specifică sub comanda antrenorului Patrick Mouratoglou. Simona Halep nu uită, însă, nici de relaxare, ea preferând compania celor din echipa sa.

Simona Halep îmbină utilul cu plăcutul înainte de Roland Garros. Fostul lider mondial a intrat într-o altă perioadă a carierei sale după ce a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, în 7 aprilie. Românca a avut rezultate „amestecate” în turneele de la Madrid și Roma, primele în care a jucat sub comanda lui Mouratoglou.

Simona Halep va lua startul, săptămâna viitoare, în turneul ei preferat, cel de la Roland Garros. Ea a declarat că ar fi un vis devenit realitate dacă va reuși să câștige din nou pe zgura pariziană, după succesul din 2018.

Simona Halep a vorbit și despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou, mărturisind că acesta este total diferit de Darren Cahill, fostul ei tehnician.

Simona Halep s-a antrenat într-un regim foarte intens, la Academia Mouratoglou, în ultimele 48 de ore. Dincolo de loviturile exersate pe teren, ea a efectuat și sesiuni private cu fizioterapeutul Teo Cercel, urmate de exerciții specifice de prevenție pentru glezna dreaptă, efectuate alături de fizioterapeuta Candice Gohier, nou venită în echipa româncei.

Pe de altă parte, Simona Halep nu uită să se relaxeze. Ea a postat o imagine pe Instagram în care apare alături de Cercel, Gohier și sparring-partnerul Arnaud Restifo la o plimbare de seară prin Paris pe trotinete electrice. Dacă va câștiga turneul, Halep va depăși borna de 40 de milioane de dolari câștigați doar din tenis.

This hard work in the gym is why Simona is one of the fittest players on tour and can run and return almost every shot. pic.twitter.com/iA5K2VBu57

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 17, 2022