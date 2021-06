Simona Halep i-a uimit pe jurnaliștii englezi. Ce a spus despre operația la sâni și relația cu Gică Hagi

Simona Halep se pregătește să ia startul la Wimbledon. Ea a vorbit cu jurnaliștii englezi, printre altele, despre operația la sâni și despre relația cu Gheorghe Hagi. Numărul 3 mondial va încerca să-și apere titlul cucerit în 2019 pe iarba londoneză. Jucătoarea din Constanța va fi la prima competiție după accidentarea suferită la Roma la gamba piciorului stâng.

Simona Halep s-a destăinuit înaintea turneului, ce va începe pe 28 iunie, jurnaliștilor de la Daily Mail. Ea a oferit amănunte, inclusiv despre operația de micșorare a sânilor pe care a făcut-o. Dar și despre momentul în care a căpătat încrederea că poate ajunge printre jucătoarele de top ale lumii.

În 2009 am făcut operaţia pe care trebuia să o fac pentru tenisul meu. Apoi, după aceea, în 2010, nu am fost foarte încrezătoare în jocul meu, atitudinea mea a fost prea negativă şi nu am crezut că pot ajunge în vârf. Aşa că a trebuit să am o mulţime de experienţe înainte să cred că pot învinge jucătoare de top. Am avut nevoie de timp pentru a avea senzaţia că sunt suficient de bună. Situaţia s-a schimbat cu adevărat la Roma, la openul Italiei din 2013, unde am ajuns în semifinale şi am început să cred”, a spus Simona Helep, conform sursei citate.