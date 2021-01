Simona Halep, huiduită la Adelaide. Ce a putut spune românca de fanii prezenți au fluierat-o

Simona Halep a câștigat vineri primul meci din 2021, partidă ce s-a disputat în cadrul turnelui demonstrativ de la Adelaide, numit ”A Day at the Drive”. După meci, însă, a venit furtuna. O declarație a sportivei i-a adus, printre aclamații, huiduieli.

Simona Halep a câțigat meciul disputat cu liderul mondial Ashleigh Barty, 3-6, 6-1, 10-8. Un moment amuzant s-a petrecut la interviul de după confruntare, când românca a recunoscut că este o susținătoare a echipei Port Adelaide, formație a cărei fan este antrenorul ei, Darren Cahill, moment în care a fost ovaționată din tribune, dar în același timp și huiduită de o parte dintre fani.

În Adelaide, fotbalul australian care seamănă cu rugby-ul ca reguli, dar este mult mai dur, este foarte popular, așa că există o rivalitate puternică între Port Adelaide, echipă susținută de Cahill, și Adelaide.

„De asemenea, țin și cu echipa de fotbal (n.r. fotbal australian). Oare s-o spun? Sunt încrezătoare, Port Adelaide. Am încredere în ce-mi spune Darren, așa că știu că Port Adelaide e o echipă bună”, a spus Halep.

Campioana noastră a repostat imaginile cu momentul amuzant pe contul ei de Twitter, alături de două emoticoane care râd.

„Să fiu pe teren cu Ashleigh Barty este mereu un răsfăţ, dar în seara asta la Adelaide, cu fanii bucurându-se în tribune, a fost ceva special. Mulţumesc Federaţiei Australiene pentru că a organizat un astfel de eveniment şi celor din Adelaide pentru că au venit să-l urmărească”, a fost un alt mesaj al constănțencei după mediul cu Ashleigh Barty.

Despre revenirea în Australia

„Este minunat să mă întorc la Adelaide, am mai fost aici de două ori și este mereu o plăcere să revin. Am avut nevoie de puțin oxigen azi după două săptămâni de carantină. N-a fost deloc ușor iar Ash nu arată ca și cum nu a jucat anul trecut. Orașul este frumos, oamenii sunt frumoși, mi-a fost dor de voi. A fost o plăcere să joc în fața voastră. Am avut mari emoții, ca și cum ar fi prima oară când joc un meci”, a declarat românca.

Pentru campioană urmează Gippsland Trophy

Simona Halep a fost desemnată principala favorită a turneului Gippsland Trophy (WTA 500), care pune la bătaie 565.530 dolari și care va debuta duminică la Melbourne. Ea va intra în direct în turul doi, unde o va avea ca adversară pe învingătoarea dintre americanca Whitney Osuigwe (18 ani, 162 WTA) şi rusoaica Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA).