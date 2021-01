Cum a câștigat Simona Halep la Australian Open 2021. Secretul a fost dezvăluit chiar de româncă

Cum a câștigat Simona Halep la Australian Open 2021? În ultimii 7 ani, jucătoarea de tenis din Constanța a reușit o performanță de necrezut pentru România. A reușit să fie o prezență constantă între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii. Secretul reușitei de pe teren a fost dezvăluit acum chiar de către jucătoare.

Vineri, 29 ianuarie, Simona Halep a pășit pe terenul de la Australian Open 2021. A înfruntat liderul mondial Ashleigh Barty, pe care a reușit să o înfrângă în primul ei meci disputat anul acesta (3-6, 6-1, 10-8). Partida a avut loc în cadrul turneului demonstrativ de la Adelaide – ”A Day at the Drive”.

În tot acest timp, românca noastră se pregătește de zor. Aceasta a oferit o serie de declarații prin care explică secretul succesului său. Evident, putem spune deja că nu mai e un secret faptul că Simona Halep are ambiție și s-a declarat deja o perfecționistă. Se pare că rețeta pe care o aplică îi aduce succes după succes.

„Vestea asta este uriașă, este o onoare pentru mine. Mă va face să zâmbesc toată ziua, poate toată săptămâna. Scopul meu nu a fost să câștig un anumit turneu, chiar dacă vorbim de cele de Grand Slam. Bineînțeles că orice jucătoare vrea să câștige un turneu de Grand Slam.

Eu mi-am dorit asta foarte mult, cum mi-am dorit și să fiu numărul 1 mondial. Dar aceste lucruri au venit la pachet, cred că de asta am putut să fiu constantă pe parcursul anilor. Mentalitatea mea ca jucătoare a fost ca tot timpul să fiu suficient de bună astfel încât să am rezultate. Nu m-am concentrat pe anumite turnee.

M-am concentrat în fiecare săptămână pe munca depusă, pe a mă oferi acestui sport. Tot ce am făcut de când am împlinit 14 ani a fost pentru tenis, iar obiectivul meu a fost să aflu cât de bună pot deveni. Caut perfecțiunea, asta este sigur. Dar în același timp, știu că perfecțiunea nu există. Așa că aș putea să îmi accept imperfecțiunile și să încerc să mă apropii de perfecțiune. Poate că încercarea de a atinge perfecțiunea m-a făcut să-mi depășesc limitele.

Am ambiție la fiecare turneu pe care îl joc. Am spus mereu că fiecare turneu este important pentru mine și că nu consider unele turnee ca fiind mai importante decât altele. Așa că atunci când merg la un turneu, vreau să dau 100%. Acum nu știu ce se va întâmpla săptămâna viitoare, așa că trebuie să fiu 100% concentrat pe ce ai în acea săptămână.

Am învățat anul trecut că trebuie să trăiești fiecare zi. Principalul meu obiectiv este să obțin o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo și să pot concura la cel mai înalt nivel, dar toate turneele la care voi juca reprezintă obiective pentru mine”, a spus Simona Halep, citată de wowbiz.ro.