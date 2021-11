Simona Halep, gravidă? Detaliul observat de fani într-o poză cu Toni Iuruc

Simona Halep trăiește o perioadă foarte frumoasă. La mijlocul lunii septembrie s-a căsătorit cu bărbatul visurilor ei, Toni Iuruc, cu care vrea să aibă o familie numeroasă. Frumoasa sportivă a declarat, în repetate rânduri, că își dorește mulți copii, așa că fanii așteaptă vestea cea mare din partea celor doi.

În vârstă de 30 de ani, jucătoarea de tenis Simona Halep a plecat într-o scurtă escapadă în orașul îndrăgostiților, Paris, cu soțul ei, Toni Iuruc. Având la dispoziție câteva zile libere, tenismena a plecat să se relaxeze în Franța, unde profită din plin de momentele cu partenerul său. Fanii o urmăresc îndeaproape pe fostul lider mondial și abia așteaptă să o vadă în postura de mămică. Asta s-ar putea întâmpla cât de curând, spre fericirea tuturor celor care o susțin pe Halep.

Simona Halep se află în vacanță alături de soțul ei, Toni Iuruc, la Paris, orașul ei preferat. Însurățeii au ținut să imortalizeze plimbarea prin metropola franceză în poze, care au ajuns în mediul online. Însă, una dintre imagini a atras atenția următorilor săi.

Toni Iuruc și Simona Halep s-au fotografiat într-un cadru de poveste, la Paris, iar una dintre fotografiile publicate de către jucătoarea profesionistă de tenis i-a dus cu gândul pe internauți la o posibilă sarcină. Omul de afaceri machedon a dat-o de gol pe sportivă punând mâna pe burta celebrei sportive, părând că vrea să o protejeze cât mai mult. De altfel, femeile care urmează să devină mame obișnuiesc să își pună mâinile pe burtică, din dorința de a le oferi protecție bebelușilor.

Poza care i-a determinat pe fani să ia în calcul varianta că Simona Halep ar putea fi însărcinată a fost realizată la unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Paris, Place de la Concorde. După ce s-au plimbat pe străzile din capitala Franței, Simona Halep a făcut o vizită la sediul ceasurilor Hublot din Paris, unul dintre sponsorii campioanei noastre.

Nu se știe dacă jucătoarea de tenis este sau nu gravidă. Totuși, este cunoscut faptul că aceasta așteaptă cu nerăbdare să își mărească familia. Visează să aibă doi sau trei copii, după ce se retrage din tenis.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă.”, spunea Halep, la puțin timp de la cununia civilă, potrivit prosport.ro.