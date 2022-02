Vești bune pentru Simona Halep. Dubla câștigătoare de Grand Slam a avut un început de sezon cu suișuri și coborâșuri. Jucătoarea din Constanța a câștigat cel de-al 23-lea turneu din carieră, la Melbourne Summer Set 1, dar a fost eliminată încă din optimi la Australian Open. Experiența de pe continentul de la Antipozi a determinat-o pe Simona Halep să-și concedieze ambii antrenori. Dar ea a avut și un motiv de bucurie.

Vești bune pentru Simona Halep. Fostul lider mondial a avut rezultate contradictorii la debutul în noul sezon. Românca a reușit să câștige cel de-al 23-lea titlu din carieră, după ce s-a impus la Melbourne Summer Set 1. În schimb, în ciuda faptului că părea în formă, soția lui Toni Iuruc a capotat în optimile de finală de la Australian Open în fața franțuzoaice Alize Cornet.

Simona Halep n-a trecut prea ușor peste eșecul din optimi, mai ales că simțea că era capabilă cel puțin să-și egaleze performanța din ediția trecută, când a ajuns în sferturi. Ea a decis să rupă colaborarea cu cei doi antrenori, Adrian marcu și Daniel Dobre, lucru pe care l-a confirmat week-end-ul trecut.

„Confirm că m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre, dar n-aș vrea să discut de ce am ales așa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem și rămânem în continuare prieteni. Așa am simțit eu că e mai bine pentru mine.

Simona Halep a infirmat și zvonurile despre presupusa colaborare cu polonezul Piotr Sierzputowski, fostul tehnician al Igăi Swiatek.

Simona Halep are, însă, și un motiv de bucurie. Una dintre loviturile sale a fost aleasă drept cea mai frumoasă din luna ianuarie în circuitul WTA Este vorba despre o execuție în lungul liniei din meciul câștigat de sportiva din România în fața australiencei Destanee Aiava, în primul tur al turneului Melbourne Summer Set 1.

La scorul de 6-4, 4-2 şi 30-15, Halep a reușit să trimită în lungul liniei în meciul pe care ulterior l-a câștigat în primul tur al turneului Melbourne Summer Set 1. Până la urmă, Simona Halep a cucerit competiția de categorie WTA 250.

Fără antrenor, pentru Simona Halep urmează participările la turneele de la turneele de la Dubai, 14 – 19 februarie, și Doha, 20 – 26 februarie. Cel mai probabil, ea va fi însoțită acolo doar de preparatorul fizic, Theo Cercel și de maseurul Alexandru Tănase.

The votes are in! 🗳

The January Shot of the Month goes to…🇷🇴 @simona_halep!

Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/2MNp6Hm4i0

— wta (@WTA) February 5, 2022