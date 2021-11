Simona Halep e radicală. Ce vrea să facă după ce a scăpat de blocajul la spate

La finalul acestei luni Simona Halep, fosta jucătoare numărul 1 WTA, a participat la Transylvania Open, desfășurat la Cluj. După un parcurs aproape impecabil, jucătoarea română se califica în finala turneului. Din păcate, datorită unor dureri la spate, Simona avea să piardă finala în fața jucătoarei Anett Kontaveit, care a dispus de Simona Halep, în două seturi, cu scorul de 6-2, 6-3. Acum, se pare că și-a revenit și este pregătită pentru turneul din Austria.

Primul turneu WTA 250 de la Cluj Napoca, Transylvania Open, s-a desfășurat în perioada 23 – 31 octombrie, iar cap de afiș au fost Simona Halep și micuța Emma Răducanu.

Fenomenul britanic de doar 18 ani, Emma Răducanu, avea să câștige primul meci în fața jucătoarei Polona Hercog, cu 4-6, 7-5, 6-14, după trei seturi. Ulterior a mai câștigat în fața Anei Bogdan, cu 6-3, 6-4, dar a ieșit din competiție după înfrângerea suferită în fața jucătoarei Marta Kostyuk, cu 2-6, 1-6.

De cealaltă parte, deși se spera la măcar o întâlnire între Simona Halep și Emma Răducanu, fosta numărul 1 WTA a câștigat toate meciurile jucate, ajungând până în finala turneului clujean.

În ultimul act al competiției, Simona Halep a întâlnit-o pe jucătoarea din Estonia, Anett Kontaveit. Înainte de meciul din finală, Simona Halep a avut câteva lucruri de declarat, amintind că a fost un an greu pentru toată lumea, și mai ales pentru organizatorii de turnee importante de tenis.

„A fost un an greu, nu mă așteptam să joc o finală anul acesta, indiferent unde. Am avut încredere, am muncit din greu. Am fost fericită pe teren. Când ești într-o dispoziție bună, joci mai bine.

Este un vis devenit realitate pentru mine, mi-am dorit să ajung în finală. Este turneul meu de casă, mereu joc bine când vin aici. Sunt motivată, sunt fericită și abia aștept să joc finala de mâine.”, declara Simona Halep înaintea finalei.