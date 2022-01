Simona Halep, după finala masculină de la Australian Open. Fostul lider mondial a urmărit cu sufletul la gură ultimul act al probei băieților de la primul Grand Slam al anului. După o partidă pentru istorie, spaniolul Rafael Nadal l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5. Aproape 5 ore și jumătate a durat înfruntarea celor doi. La final, Simona Halep a reacționat cu încântare pe rețelele sociale.

Simona Halep, după finala masculină de la Australian Open. Actualul număr 23 WTA a părăsit în optimi primul Grand Slam al anului. Chiar dacă a revenit în țară, jucătoarea din Constanța a urmărit cu sufletul la gură finala masculină a turneului.

Simona Halep a privit cum Rafael Nadal câștigă cel de-al 21-lea titlu de Grand Slam al carierei. El a devenit jucătorul cu cele mai multe asemenea trofee din istoria tenisului, depășindu-i pe Roger Federer și Novak Djokovic. Rafael Nadal (35 de ani) l-a învins la capătul unei încleștări titanice, întinsă pe aproape 5 ore și jumătate, pe rusul Daniil Medvedev, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

Simona Halep fusese sfătuită de fostul lider mondial, suedezul Mats Wilander, să „fure” de la Nadal o anumită atitudine, pentru a putea progresa.

Simona Halep i-a răspuns lui Wilander la revenirea în România.

„Ca să pot să progresez în acest sport, trebuie să vin cu ceva, mi-aş dori să fiu mai agresivă. În unele meciuri reuşesc, în altele nu sunt aşa cum mi-aş dori, dar asta durează şi îmi iau timp.

Mi-e greu să cred că sunt ca Nadal. Mă bucur să aud asta. Îmi dă încredere, pentru că jocul meu e mai creativ, nu este să închid ochii şi să dau şi să zic că, dacă intră, e bine, iar dacă nu, aia e.

Îmi place să gândesc mai mult decât să intru pe teren şi să lovesc cât se poate de tare. Nici nu am fizicul să dau cu 200 la oră şi nici nu mi-ar plăcea. Nadal a fost un model pentru mine. Am încercat să fur de la marii campioni atât cât am putut şi cât mi se potriveşte”, a spus Simona Halep, la întoarcerea în țară.