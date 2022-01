Rafael Nadal a câștigat Australian Open 2022. S-a impus și în fața lui Novak Djokovic

Fanii lui Rafael Nadal sunt în extaz! Sportivul este regele Grand-Slam-urilor! Spaniolul a triumfat în finala Australian Open și s-a impus în fața lui Novak Djokovic. Meciul recent a fost unul urmărit în detaliu de fanii sportului alb tocmai pentru că a fost unul de-a dreptul istoric, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5. Nadal a reușit să îi depășească pe Federer și Djokovic cu această victorie uriașă.

Rafael Nadal a triumfat în finala Australian Open! Spaniolul a ajuns acum la 21 de trofee de Grand Slam câștigate, record absolut. Victoria vine după un meci impresionant urmărit cu atenție de fanii sportului alb, scor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5, cu rusul Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP).

Nadal ajunge astfel la 21 de trofee, depășindu-i pe Federer și Djokovic. Este pentru prima oară după 13 ani când Federer nu mai este jucătorul cu cele mai multe trofee de Mare Șlem. Rusul a arătat în prima parte a meciului cu Nadal că poate domina în teren cu un tenismen cu o experiență uriașă.

Daniil a fost la un pas să îl oprească pe spaniol să ajungă la trofeu, dar cel din urmă și-a revenit exact la timp. Cei doi au mers până la scorul de 4-4 în setul al treilea, moment în care Nadal a făcut un break și a câștigat setul.

„E cea mai tare revenire pe care am văzut-o vreodată. E de nedescris ce a făcut Rafa azi. Când ești condus cu 2-0 la seturi te relaxezi. Nadal și-a dat seama că nu poate câștiga meciul jucând decisiv.

Spectatorii de la meciul Rafael Nadal – Daniil Medvedev au fost amenințați cu evacuarea din arenă. Acest lucru nu s-a mai întâmplat într-o finală de Grand Slam. Arbitrul partidei i-a amenințat pe fanii jucătorilor din teren, după ce Daniil s-a plâns în repetate rânduri că spectatorii țipă după ce ratează primul serviciu. Arbitrul a luat măsuri la începutul setului al cincilea.

Cristian Tudor Popescu a venit și el cu o reacție după cele meciul incredibil dintre Nadal și Medvedev. Jurnalistul susține că este în culmea fericirii.

„Nadal – GHOAT! Nadal este Inima Tenisului din toate timpurile! Cu ochii adâncindu-i-se în orbite și oasele scoase prin obraji de efortul suprauman, Rafael l-a învins, după 5 ore de încleștare de nedescris, pe jucătorul numărul 1 al lumii în acest moment, Daniil Medvedev!

Am trăit una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele în tenis, umbrită de agresivitatea mitocană a publicului împotriva lui Daniil, asta afectându-l și pe Nadal…Rod Laver îi face poză cu telefonul lui Rafael Nadal, GHOAT, Greatest Heart Of All Time!”, a scris Cristian Tudor Popescu într-o postare de pe Facebook.