Singurul mod în care Simona Halep va progresa. Fostul lider mondial a debutat în noul sezon cu ambiția de a recupera terenul pierdut în 2021. Revenirea în Top 10 WTA este obiectivul pe care românca și l-a fixat pentru 2022. Ajunsese pe poziția a 15-a după turneul câștigat la Melbourne, pentru ca apoi să coboare până pe 23. Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală ale Australian Open, ea neatingându-și performanța din ediția trecută, când a ajuns în sferturi.

Singurul mod în care Simona Halep va progresa. Fostul lider mondial a debutat plină de entuziasm în noul sezon. Și-a adăugat în palmares cel de-al 23 titlu WTA, după ce a triumfat la Melbourne Summer Set 1. Apoi, după trei partide bune, a fost eliminată în optimi, la Australian Open, de franțuzoaica Alize Cornet, scor 4-6, 6-3, 4-6.

Simona Halep a primit un sfat prețios de la fostul număr 1 ATP, americanul John McEnroe, după meciul pierdut la Cornet. Acesta i-a recomandat să urmeze exemplul lui Rafael Nadal (35 de ani) de a juca fiecare punct ca și când ar fi ultimul

Simona Halep (30 de ani) a revenit, miercuri, în România. Ea a comentat, printre altele, și sfatul dat de John McEnroe. Numărul 23 WTA a recunoscut că trebuie să vină cu ceva nou în jocul său, să încerce să fie mai agresivă. Ea a adăugat, însă, că nu crede că poate fi ca marele campion spaniol, Rafael Nadal, având alt stil față de acesta.

„Ca să pot să progresez în acest sport, trebuie să vin cu ceva, mi-aş dori să fiu mai agresivă. În unele meciuri reuşesc, în altele nu sunt aşa cum mi-aş dori, dar asta durează şi îmi iau timp.

Mi-e greu să cred că sunt ca Nadal. Mă bucur să aud asta. Îmi dă încredere, pentru că jocul meu e mai creativ, nu este să închid ochii şi să dau şi să zic că, dacă intră, e bine, iar dacă nu, aia e.

Îmi place să gândesc mai mult decât să intru pe teren şi să lovesc cât se poate de tare. Nici nu am fizicul să dau cu 200 la oră şi nici nu mi-ar plăcea. Nadal a fost un model pentru mine. Am încercat să fur de la marii campioni atât cât am putut şi cât mi se potriveşte”, a spus Simona Halep.