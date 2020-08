Simona Halep, dezvăluiri neașteptate. Ce i-a spus Darren Cahill în urmă cu puțin timp

Simona Halep se pregăteşte pentru revenirea în circuitul WTA după o pauză de şase luni din cauza pandemiei de coronavirus. Aflată la Praga, unde va juca în turneul de categorie International, românca îşi face planuri legate de acest sezon. Iar cea mai importantă întrebare este legată de participarea la US Open 2020. Halep s-a înscris pentru turneul de Grand Slam de la New York, dar nu s-a decis încă dacă va merge în SUA. Ba chiar a precizat că este mai degrabă tentată să se retragă din competiţie. O decizie finală va fi luată cu puţin timp înainte de startul programat pentru 31 august.

Cresc şansele ca Simona Halep să participe la US Open 2020! Ce i-a transmis Darren Cahill din SUA

Un anunţ de ultima oră făcut de Simona Halep, pentu spotmedia.ro, schimbă puţin datele problemei. Şansele româncei de a fi prezentă în SUA par să fi crescut. Jucătoarea de pe locul 2 mondial a povestit că Darren Cahill a asigurat-o că totul este bine organizat la Flushing Meadows. Australianul este deja acolo şi va comenta meciurile de la Wetern & Southern Open pentru ESPN. Simona Halep a ales să nu se înscrie pentru competiţia care a fost mutată de la Cincinnati.

„Am vorbit cu Darren Cahill aproape în fiecare zi pentru că el coordonează de la distanță antrenamentele mele. Mi-a spus că lucrurile sunt în regulă acolo, dar că decizia îmi aparține numai mie. Decizia de a participa la US Open nu depinde de prezența lui acolo, ci de felul în care mă voi simți eu, de cum voi fi mental. Este dificil să am un obiectiv, important este să fiu sănătoasă. În acest moment sănătatea este pe primul loc pentru mine”, a declarat Simona Halep pentru spotmedia.ro.

La prima sa conferinţă de presă de la Praga, Simona Halep a vorbit despre perioada de pauză pe care a traversat-o. Anunţă că se simte bine din punct de vedere fizic şi aşteaptă să vadă la ce nivel al jocului se situează.

„Am avut o pauză de 2 luni în timpul carantinei, am stat doar acasă. A fost greu fără tenis și ciudat, dar am avut timp să mă relaxez, să iau o pauză. Au fost 10 ani plini de turnee și a fost o pauză bună deși dificilă. M-am antrenat din greu apoi. Nu am călătorit deloc. Este prima dată din februarie. Totul este controlat aici și mă simt în siguranță.

Mă simt pregătită și sunt nerăbdătoare să simt din nou acele emoții de la un meci. Ca nivel al jocului nu știu cum sunt, voi spune după primul meci. La antrenamente mă simt bine, mă simt pregătită să reîncep, dar e dificil la un meci oficial”, a spus Halep.