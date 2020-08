WTA, decizie fără precedent. Simona Halep va fi afectată

Simona Halep revine săptămâna viitoare în circuitul WTA, după o pauză de șase luni provocată de pandemia de coronavirus. Românca este favorita numărul unu a competiției și o va înfrunta pe Polona Hercog în turul 1 la Praga. După acest turneu de categorie International, printre cele mai slabe din WTA, Halep are din nou un program deloc încărcat. Nu va participa la ediţia din acest an a Western & Southern Open, care a fost mutată de la Cincinnati la New York. Iar prezenţa ei la US Open 2020 este în continuare pusă sub semnul întrebării.

WTA nu vrea să se mai joace în Asia în 2020! Simona Halep mai are puţine meciuri de jucat în acest sezon

Simona Halep s-a înscris pentru turneul de Grand Slam de la Flushing Meadows, chiar în ultima zi în care putea face acest lucru. Dar a precizat deja că acest lucru nu reprezintă o garanţie că va face călătoria spre SUA. Ci va aştepta până în ultima clipă să vadă care este situaţia peste ocean în legătură cu pandemia de coronavirus. Ba mai mult, Simona a recunoscut că la felul în care se prezintă lucrurile acum, ar alege mai degrabă să nu meargă.

De altfel, acest sezon 2020 pare în continuare grav afectat. Chiar dacă se vorbeşte în această perioadă de reluarea unor competiţii. Iar în această săptămână s-a jucat primul turneu după pauză, cel de la Palermo. Asta pentru că tot mai multe competiţii importante ar urma să fie anulate. Mutua Madrid Open a fost deja anulat, iar lucrurile stau şi mai rău în ceea ce priveşte circuitul Asiatic. Toate competiţiile din China au fost deja anulate, inclusiv Turneul Campioanelor, care trebuia să aibă loc la Shenzhen. Iar conducerea WTA este gata să anuleze toate competiţiile din Asia, ceea ce înseamnă că sezonul se va încheia la începutul lunii octombrie, după finala Roland Garros.

Simona Halep ar putea fi serios afectată de toate aceste decizii din ultimul timp. Practic, pentru româncă mai rămân foarte puţine competiţii pentru acest an. Va juca la Praga, iar apoi va lua o nouă pauză. Rămâne de văzut dacă va alege să meargă la New York, pentru US Open. Apoi ar mai avea turneul de la Roma, care este şi el într-o situaţie incertă. Iar sezonul se va încheia cu Roland Garros.