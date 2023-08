Simona Halep, dezvăluiri despre momentul când a vrut să se retagă din tenis. S-a întâmplat înainte să fie prinsă dopată: ”M-a ajutat să cred din nou în mine”

A trecut un an de când Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial. Ea este suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și așteaptă verdictul tribunalului Sport Resolutions. Fostul lider mondial a vorbit despre momentul în care a vrut să renunțe la tenis și cine a ajutat-o să continue.

Simona Halep a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv la US Open, cu Roxadustat, substanță interzisă în tenisul profesionist. Ea a fost suspendată provizoriu de către Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, iar pe 19 mai, ITIA a anunțat că pe numele ei a fost adăugat un nou cap de acuzare,deoarece în pașaportul biologic ar exista „iregularități”. Ea a fost audiatăpe 28 și 29 iunie la Londra, la tribunalul Sport Resolutions, iar acum așteaptă verdictul.

În așteptarea unei decizii în cazul de dopaj, Simona Halep a dezvăluit care a fost momentul în care a vrut să se retragă din tenis. În februarie 2022, campioana de la Roland Garros și Wimbledon a vrut să agațe racheta în cui pentru că se simțea obosită, însă antrenorul Patrick Mouratoglou a convins-o să-și schimbe decizia.

Ducându-mă la academie a fost un nou început, am văzut acei copii care își doreau și ei să ajungă jucători de înaltă performanță și parcă am simțit din nou că mai vreau să joc tenis. Patrick Mouratoglou m-a ajutat foarte mult la motivație, m-a ajutat să cred din nou în mine, iar antrenamentele pe care le-am făcut au fost noi și mi-a dat un oarecare entuziasm.

”În februarie 2022 am crezut că nu mai am putere să continui în sportul de înaltă performanță. M-am gândit foarte serios să mă opresc pentru că eram obosită, saturată de tot ceea ce înseamnă să mergi zi de zi la antrenament.

Cu Patrick Mouratoglou antrenor, Simona Halep a câștigat turneul de la Toronto și a ajuns până în semifinale la Wimbledon. Apoi a fost prinsă dopată.

Pe 29 august, s-a împlinit un an de când Simona Halep a jucat ultimul meci în circuitul WTA, la US Open 2022, când a fost eliminată în primul tur de către ucraineanca Daria Snigur.

În toată această perioadă de suspendare, sportiva a pierdut toate punctele din clasamentul WTA, din care va dispărea după ultimul Grand Slam al anului, US Open 2023. Ea a fost lider mondial timp de 68 de săptămâni.

”Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză”, a declarat Simona Halep.