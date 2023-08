”Am refuzat să cred”. Simona Halep, despre cea mai grea perioadă din viața ei, cea dinaintea audierii în cazul de dopaj

Simona Halep se află în mijlocul unui scandal de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022, iar acum așteaptă veridctul în cazul său. Sportiva a vorbit despre cât de grea a fost perioada de aşteptare şi de incertitudine dinaintea audierilor de la tribunalul Sport Resolutions. ”A fost un calvar”, a spus fostul lider modial.

Simona Halep a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv la US Open, cu Roxadustat, substanță interzisă în tenisul profesionist. Ea a fost suspendată provizoriu de către Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, iar pe 19 mai, ITIA a anunțat că pe numele ei a fost adăugat un nou cap de acuzare,deoarece în pașaportul biologic ar exista „iregularități”.

După mai multe amânări, Simona Halep a fost audiată la tribunalul independent de la Londra, Sport Resolutions, pe data de 28 și 29 iunie. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a vorbit despre cât de grea a fost perioda de așteptare dinaintea audierilor, pe care a numit-o ”un calvar”.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta.

A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament. Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis„, a dezvăluit Simona Halep, pentru Eurosport.