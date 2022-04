Simona Halep, dezvăluire dureroasă: „Am fost aproape de retragere”. Când s-a răzgândit VIDEO

Simona Halep, dezvăluire dureroasă. Fostul lider mondial e gata să ia startul în turneul de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Românca a triumfat în competiția de la Casa Magica în 2016 și 2017, iar în 2019 a jucat finala. Aflată pe locul 21 WTA, Simona Halep a mărturisit că a fost foarte aproape de a se retrage din tenis, într-una dintre cele mai dramatice perioade ale carierei sale.

Simona Halep, dezvăluire dureroasă. Câștigătoarea a două turnee de Grand Slam se pregătește să revină în circuit după accidentarea suferită la Miami. Simona Halep se antrenează cu Patrick Mouratoglou, din 7 aprilie, după ce a ales să se pregătească la Academia Mouratoglou încă de la finalul lunii februarie, înaintea concursurilor din SUA.

Simona Halep a dezvăluit că a fost aproape de retragere, anul trecut, după accidentarea teribilă de la gamba stângă suferită în turneul de la Roma, în 12 mai. Românca nu credea că va mai putea reveni la un nivel înalt și era gata să pună capăt carierei, la 30 de ani.

Simona Halep a recunoscut că și-a recăpătat pasiunea pentru tenis după ce a început să se antreneze la Academia lui Patrick Mouratoglou, cel care la începutul lunii i-a devenit și antrenor.

Întrebată despre planurile personale, de familie, Halep a spus că își dorește foarte mult să aibă copii, dar deocamdată nu vrea să renunțe la tenis.

În primul tur, Halep va juca împotriva chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA). Cele două s-au mai întâlnit de patru ori, fiecare având câte două victorii. În caz de victorie, românca ar putea da piept cu numărul 2 mondial, spaniola Paula Badosa.

Simona Halep says she was thinking of retiring after her injury last year, and that maybe this would be her last year. Check back tomorrow to see her full interview with @AlizeLim for @Tennis_Majors.

