Patrick Mouratoglou a recunoscut motivul pentru care o antrenează pe Simona Halep. Celebrul tehnician francez a început colaborarea cu jucătoarea din România în 7 aprilie, într-o mișcare ce a surprins lumea tenisului. După un deceniu în care a condus-o pe Serena Williams către 10 titluri de Grand Slam, antrenorul de 51 de ani a ales să se dedice „full-time” unei noi eleve. Patrick Mouratoglou a mărturisit adevărata cauză pentru care a făcut acest pas.

Patrick Mouratoglou a recunoscut motivul pentru care o antrenează pe Simona Halep. Tehnicianul francez de etnie greacă a pregătit mulți sportivi de top. Marcos Baghdatis, Aravane Rezai, Yanina Wickmayer, Anastasia Pavlyuchenkova, Jérémy Chardy sau Grigor Dimitrov se numără printre aceștia.

Dar colaborarea care l-a făcut faimos a fost cea cu campioana americană Serena Williams. Din 2012, vreme de un deceniu, el a condus-o pe aceasta spre 10 dintre cele 23 de titluri de Grand Slam ale carierei. Dar, cum Serena a ajuns la 40 de ani și nu a mai jucat de la ediția de anul trecut a turneului de la Wimbledon, Mouratoglou a decis să aleagă un alt drum pentru sine, acceptând să lucreze cu Simona Halep ca antrenor „full-time”.

Faptul că Patrick Mouratoglou a fost de acord cu colaborarea, a entuziasmat-o pe româncă.

Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta.

Despre Mouratoglou, Halep a mai declarat că nu-l cunoștea prea bine înainte, dar a descoperit că e ușor de comunicat cu el.

,,Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât era înainte. Acest aspect l-a adus printre cei mai buni antrenori din lume. Nu-l știam prea bine înainte de acest an.

Nu am vorbit niciodată și nu aveam o părere despre cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită.

A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut”, a mai declarat sportiva, potrivit aceleiași surse.