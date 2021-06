Simona Halep, detronată de Sorana Cîrstea. Ce a reușit iubita lui Ion Ion Țiriac

Simona Halep a fost detronată de Sorana Cîrstea. Sorana Cîrstea a strâns până în prezent 926 de puncte iar, în ierarhia pentru Turneul Campioanelor, ea se află pe locul 23, cu o poziție în fața Simonei Halep, care se află pe locul 24.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Martuna Trevisan, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, calificându-se în turul trei al turneului de la Roland Garros. Prin prisma rezultatelor din ultima perioadă, Sorana Cîrstea a urcat șapte poziții în clasamentul WTA, ajungând pe locul 47.

Sunt zile și zile, nu m-am putut baza pe joc, am compensat cu inima, cu lupta, cu picioarele”, a spus Sorana Cîrstea după meci.

”Un meci dificil, nu am jucat așa cum mi-am dorit, l-am câștigat cu inima, am luptat enorm de mult. Atitudinea a compensat o dreaptă mai slabă sau un retur nu atât de bun.

Amintim că de curând, Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Istanbul, învingând-o pe Elise Mertens, cu scorul de 6-1, 7-6(3).

Sorana Cîrstea a avansat apoi până în finala turneului de la Strasbourg, întâlnind-o pe Barbora Krejcikova. Ea a pierdut însă în fața cehoaicei cu scorul de 3-6, 3-6.

La Roland Garros, Sorana a debutat în fața Johannei Konta, impunându-se cu scorul de 7-6 (5), 6-2. În turul doi, aceasta a întâlnit-o pe Martina Trevisan, pe care a învins-o în trei seturi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4.

De precizat este că în turul trei de la Roland Garros, Sorana Cîrstea o să o întâlnească pe Daria Kasatkina, numărul 37 WTA, care a învins-o în turul doi pe Belinda Bencic, având scorul de 6-2, 6-2. Performanțele menționate au propulsat-o pe Sorana Cîrstea pe locul 47 în clasamentul mondial.

Accidentarea pe care Simona Halep a suferit-o la turneul de la Foro Italico i-a dat acesteia planurile peste cap. Amintim că pe 12 mai, Simona Halep era nevoită să abandoneze în turul al doilea la Roma, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30, în jocul cu germanca Angelique Kerber, după 57 de minute de joc. Ea a efectuat însă mai multe controale medicale, iar medicii i-au declarat că ea suferise o ruptură la nivelul gambei stângi.

”Sufăr puţin, toată lumea este la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea încă este la început.

Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că muşchiul încă nu s-a sudat, ca să spun aşa, şi este greuţ, pentru că nu sunt obişnuită să stau în mijlocul sezonului acasă şi să nu pot să fac nimic.

Am acceptat acest lucru, am acceptat această accidentare şi sunt destul de pozitivă pentru că ştiu că dacă eşti pozitiv şi ai încredere, te poţi vindeca mai repede şi am început deja procesul vindecării”, spunea Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport.