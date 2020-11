Simona Halep, detalii emoționante despre relația cu părinții! Ce se întâmpla după meciurile mai puțin reușite

Sunt aproape șapte ani de când a intrat în top 10 WTA, iar Simona Halep rămâne printre jucătoarele de top ale lumii. Are 22 de titluri în circuitul WTA, dar și două victorii la competiții de Grand Slam. Dar, la fel ca în cazul oricărui mare campion, drumul spre faimă nu a fost deloc ușor. Iar pentru Halep cel mai greu a fost să învingă emoțiile pe care le avea înainte și în timpul partidelor. Jucătoarea de pe locul 2 mondial chiar a dezvăluit că acesta era singurul lucru pe care îl reproșau părinții ei în prima parte a carierei. În schimb, nu o criticau niciodată la rezultatele și partidele mai puțin bune.

Simona Halep, uimită de atitudinea pe care a avut-o Madison Keys după ce o învingea pe americancă în finala Rogers Cup 2016

„La început eram foarte stresată, dar eu îmi puneam stresul. Pentru că publicul tot timpul a fost foarte călduros cu mine, oriunde am jucat. Tot timpul m-au aplaudat, m-au susținut, dar eu aveam fel și fel de scenarii în cap. În prima fază simțeam nevoia să dovedesc, să nu dezamăgesc.

Pentru că toată lumea vorbea despre mine, jucam bine, aveam rezultate, dar tot timpul venea urmatorul turneu. Iar asta îți creează o auto-presiune fără să îți dai seama. Eu n-am fost certată de părinți pentru rezultate, am fost certată pentru că aveam emoții. Mă consumam aiurea și atunci îmi spuneau că nu trebuie, că nu procedez bine”,i-a povestit Simona Halep lui Andi Moisescu, la Apropo TV.

Halep a remarcat că alte jucătoare din circuit, în special americancele și australiencele, tratează mai ușor eșecurile. A dat-o exemplu pe Madison Keys. Care nu a fost deloc afectată de o finală pierdută la Rogers Cup, chiar în fața Simonei.

„Trăiesc pe lângă australieni și nu au nicio treabă cu ce spun ceilalți despre ei. Nici americanii, ei de când se nasc sunt cei mai buni, cei mai frumoși, ei fac cel mai bine orice. Asta le spun părinții și le intră în cap. Chiar dacă pierd un meci. De exemplu, eu am fost super-șocată când am jucat o finală cu Madison Keys și am câștigat 6-4, 7-6, ceva de genul (n.r. 7-6, 6-3 la Montreal 2016), un rezultat foarte strâns.

A ieșit pe teren, râdea, se distra, glumea și am rămas mască. Eu dacă pierdeam meciul acela, o finală de turneu mare la scorul acela, trei zile eram în depresie, plângeam, mi se părea că totul se sfârșește. E vorba despre educație, despre cultură, din punctul meu de vedere”, a mai spus Simona Halep în interviul oferit lui Andi Moisescu.