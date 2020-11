De ce nu s-a mai antrenat, de fapt, Simona Halep la Centrul Național. S-a aflat adevărul abia acum

Simona Halep, în ultima perioadă, nu o duce prea bine, cel puțin profesional. Tocmai ce a pierdut locul doi în ierarhia mondială a tenisului. Dar, ca și acum, Simona a avut pobleme și în trecut. Probleme pe care le-a trecut cu bine. O astfel de situație a fost și după participarea, în 2011, la Australian Open. Cel care a dezvăluit dedesupturile acelor momente a fost Firicel Tomai, fostul antrenor al sportivei.

În 2011 Simona Halep făcea o impresie foarte bună prin participarea la Australian Open. Într-un interviu recent, sportia povestește că nu s-a mai putut antrena la Centrul Național de Tenis în 2011, după ce a revenit de la Australian Open. Motivul, spune sportiva, fusese o accidentare. Numai că adevăratele motive ale acestei decizii au fost scoase la iveală celor de la SpotMedia.ro de către fostul antrenor, Firicel Tomai. Fostul antrenor a dezvăluit că el a fost cel care a decis ca Simona să nu se mai antreneze la CNT, în acel an, și nu Federația, așa cum s-a crezut inițial.

Antrenorul a mărutirist că a fost un concurs de împrejurări, accidentarea Simonei de la Australian Open care s-a acutizat, plus tensiunile existente. Acestea au fost o parte din motivele pentru care Firicel Tomai a decis să nu se mai țină antrenamentele. Antrenorul recunoaște că el a fost cel care, inițial, programase antrenamentele la CNT. După sfătuirile cu cei din Federație, a decis să le suspende.

”A fost un concurs de împrejurări. E adevărat că eu atunci eram cu Simona și eu decideam pentru ea strategia sau pregătirea. Simona, în ediția aia de la Australian Open, a făcut întindere abdominală de 1.5 centimetri. La Australian Open, am mers la cabinetul medical de acolo, care e foarte bun și s-a văzut întinderea. După ce Simona a mai jucat, întinderea s-a majorat, a devenit de 2.5 centimetri. Această întindere durea doar la extensia abdomeniului, doar când servea. Nu mai putea să se servească deloc.

(…) Apoi, eu am pus antrenament la Centrul Național ca să lucrăm scurtele, lucruri care nu necesită abdomenul. În acel moment am făcut antrenament la Centrul Național, iar cei de la Federație au întrebat cum face antrenament dacă e accidentată? Au zis că o vede lumea, că nu e bine. A fost un pic de tensiune atunci, așa că am vorbit cu Brică (Daniel Dobre – n.red.) și am mers la Pescariu, să ne antrenăm. Erau fete acolo care se antrenau și era mai bine așa. Apoi, peste o săptămână, Sanda m-a sunat personal și mi-a spus că vrea să ne antrenăm la Centrul Național. Nu i-a zis Federația să nu se mai antreneze. Sanda a ajutat tenismenele tot timpul. Simona, tensiunea de atunci, a perceput-o ca o judecată. Eu am încercat să o țin departe și am mers în alt loc să ne antrenăm”, a spus Firicel Tomai pentru SpotMedia.ro.