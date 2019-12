Simona Halep, despre zvonurile din ultima perioadă: ”Este deranjant!” Ce spune despre data nunții cu Toni Iuruc

Simona Halep a primit anul acesta premiul pentru cel mai bun sportiv al anului. Ulterior, a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, interviu în care a discutat despre viața sa personală și despre zvonurile din ultima vreme.

Simona Halep, despre nunta cu Toni Iuruc

Simona Halep nu a adus niciodată în prim-plan viața sa persoană, acum, însă, a vorbit despre povestea ei de iubire cu Iuruc și despre nunta cu acesta. De asemenea, a clarificat zvonurile despre mariajul cu Iuruc. În urmă cu câteva săptămâni, Simona a avut un mesaj pentru fanii săi în care dezmințea știrea că ar fi sărbătorit logodna cu iubitul său.

„Am vrut să clarific niște lucruri pentru că noi doi avem familiile noastre și nu mi s-a părut corect ca oamenii care fac parte din viața noastră să sune să ne felicite în urma unei știri false. Mi s-a părut o lipsă de respect totală, e a treia oară când s-a dat aceatstă știre de când am această relație. AM simțit că este momentul să spun ceva, ca fanii mei, oamenii care mă apreciază să nu trăiască într-o știre falsă. Nu m-a deranjat că s-a scris pentru se scriu foarte multe și invetează foarte mult presa românească, însă o știre falsă atât de personală…Este deranjant. Am spus în mesaj că o să-i anunț eu pe oamenii care doresc să afle atunci când o să mă logodesc și o să fac următorul pas”

Simona Halep

Relația dintre Iuruc și Halep

Amintim că Toni Iuruc are 40 de ani și are la activ două mariaje eșuate. Cea mai bună jucătoare de tenis din România are o relație cu 12 ani mai în vârstă decât ea, dar acest lucru pare că i-a întârit legătura dintre ei. El a adus maturitatea și experiența în povestea lor de dragoste, iar ea a adus emoția pură. Toni Iuruc este un nume extrem de sonor, fiind cunoscut prin prisma afacerilor diverse pe care le face, dar și pentru că deține o firmă care s-a ocupat de campania electorală a unui fost primar al Capitalei.