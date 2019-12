Veste bună pentru Simona Halep. Are șansa să le ia fața surorilor Williams

Finala ”WTA Fan Favorite Award” din 2010 este pe cale de a fi decisă, iar deceniul a văzut această onoare dominată în special de doi jucători.

Veste bună pentru Simona Halep

Fostul nr.2 mondial Agnieszka Radwanska a primit un val de susținere uimitor cu șase titluri preferate ale fanilor WTA, o serie care a ajuns la sfârșit în 2017, când domnia campioanei de la Wimbledon, Simona Halep, a luptat pentru coroana de campioană WTA în 2015. Halep a luptat strâns pentru acest titlu, WTA Fan Favorite, în 2018, când a câștigat pentru un al doilea an consecutiv, dar poate românca noastră să renunțe în favoarea lui Ashleigh Barty sau în fața campioanei US Open, Bianca Andreescu? Reamintim faptul că Simona Halep se află în acest moment pe locul 4 mondial în clasamentul WTA.

Are șansa să le ia fața surorilor Williams

Votat WTA Newcomer of the Year, adolescenta canadiană a devenit prima din țara sa care a câștigat un titlu de single Grand Grand Slam la Flushing Meadows și i-a fost recent acordat Trofeul Lou Marsh în unanimitate. Barty și-a câștigat propriile premii, câștigând WTA Player of the Year și o a treia medalie consecutivă la Newcombe, după ce a câștigat sezonul maiden-Slam cu o săptămână învingătoare la finalele Shiseido WTA din Shenzhen. Trio-ul popular se va confrunta și cu o concurență dură din partea campioanei de la Australian Open, Naomi Osaka, de două ori câștigătoare a Wimbledon, Petra Kvitova (care a câștigat un al șaptelea premiu drept Karen Krantzcke Sportsmanship la începutul acestei luni), Venus și Serena Williams, și multe altele.

În acest moment, pentru acest titlu, se bat 29 de jucătoare, toate putând fi votate pe site-ul oficial WTA, după cum urmează:

Sloane Stephens, Venus Williams, Maria Sharapova, Marketa Vondrousova, Madison Keys, Dayana Yastremska, Simona Halep, Johanna Konta, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elise Mertens, Belinda Bencic, Karolina Muchova, Asheligh Barty, Maria Sakkari, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Serena Williams, Bianca Andreescu, Petra Martic, Sofia Kenin, Amanda Anisimova, Donna Vekic, Alison Riske, Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, Hsieh Su-Wei și Petra Kvitova.

Favoritul WTA Fan 2019 va fi anunțat vineri, 20 decembrie.