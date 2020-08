Simona Halep, despre următoarea adversară de la Praga. Ce a putut să spună despre jocul ei!

Simona Halep a făcut declarații cu privire la noua sa adeversară de la Praga, după ce a trecut cu emoții de cehoaica Barbora Krejcikova, obținând un scor de 3-6, 7-5, 6-2 în decisiv, după un adevărat duel ce s-a întins pe durata a mai bine de doua ore. Astăzi, sportiva noastră va juca în sferturile turneului WTA cu poloneza Magdalena French. La ce concluzii a ajuns Simona, aflați în rândurile de mai jos.

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a tras concluziile după meciul de ieri cu Barbora Krejcikova și se pregătește intens pentru partida din „sferturi“ cu poloneza Magdalena French (22 de ani, 174 WTA).

„A fost un meci interesant. Fiind o jucătoare extraordinară de dublu, e complicat să joci. Are alte unghiuri, altă replică la anumite mingi. Mă bucur tare mult că am reușit să câștig. Am jucat suficient de bine ca să pot să câștig meciul.

A fost mai bine decât data trecută. Nu o să progresez de la o zi la altă, dar dacă am în cap că trebuie să progresez, o să lucrez în continuare și sper să o fac într-o perioadă destul de scurtă“, a declarat Simona, într-un interviu pentru digisport.ro.