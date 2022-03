Simona Halep, despre situația lui Darren Cahill. Fostul lider mondial și antrenorul australian au lucrat împreună aproape 6 ani înainte de a se despărți, în septembrie 2021. Românca l-a înlocuit cu doi tehnicieni români pe care i-a concediat după Australian Open, în timp ce Cahill a început o colaborare cu americanca Amanda Anisimova. Zilele trecute, australianul a anunțat renunțarea la aceasta, invocând epuizarea psihică. Simona Halep a comentat, după sfertul de finală câștigat la Indian Wells, starea în care se află antrenorul ei preferat.

Simona Halep, despre situația lui Darren Cahill. Cei doi au format un cuplu profesional aproape perfect vreme de 6 ani, până în septembrie, anul trecut. Dacă românca a trecut la doi antrenori români, iar acum, temporar, la unul francez, Morgan Bourbon, Cahill și-a găsit o nouă elevă în persoana americancei Amanda Anisimova.

Simona Halep a aflat ca toți ceilalți de problemele pe care fostul său tehnician le-a întâmpinat chiar când se afla la Indian Wells. Darren Cahill a decis să stopeze colaborarea cu Anisioma chiar înainte de începerea turneului din California.

El a explicat pe Instagram care au fost motivele aceste hotărâri, dezvăluit că s-a simțit epuizat psihic, dar și fizic, după o lungă perioadă de carantină. Cahill a fost nevoit să stea 28 de zile în izolare, anul trecut, după revenirea de la US Open, la revenirea în Australia, conform regulilor sanitare impuse acolo.

Simona Halep s-a mai întâlnit cu Cahill, de la stoparea colaborării lor, dar antrenorul a explicat totul în mesajul de pe rețeaua socială.

După ce am petrecut 28 de zile analizând și criticând fiecare mișcare de antrenor, meci și punct din 2021, mintea mea a fost epuizată”, a scris Darren Cahill, în postarea de pe Instagram

Nu e ușor de explicat, dar de când am ieșit din carantina de 28 de zile de la sfârșitul anului trecut în Australia, am avut probleme în a reporni.

El a mai adăugat că „chiar și la Australian Open anul acesta trăgeam de mine de-a lungul zilelor, ceea ce este neobișnuit pentru mine când vine vorba de tenis”. Cahill a mai spus că a crezut că prezența la Indian Wells și Miami îi vor oferi o restartare, dar că nu s-a întâmplat asta, așa că a fost nevoit să renunțe la munca alături de Anisimova.

Simona Halep a fost rugată, la conferința de presă ce a urmat partidei câștigată în sferturi în fața Petrei Martic, să comenteze situația în care se află fostul său antrenor. Românca a explicat că Darren Cahill a stat foarte mult timp în carantină, în mai multe rânduri, lucru greu de suportat.

„În ultimii ani, cel mai greu a fost să călătorești și să stai în bule. El a fost în cea mai grea situație pentru că a stat foarte mult în carantină. Nu știu cum a rezistat. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e să stai 14 zile într-o cameră fără un geam, fără aer proaspăt.

Era foarte greu pentru el. Simțeam anul trecut că se chinuie. L-am văzut acum în Australia și i-am zis că are nevoie de odihnă. Nu m-a ascultat. Dar sunt sigură că este suficient de puternic încât să revină. Are nevoie, cu siguranță, să petreacă timp cu familia lui și să bucure de viața. Am văzut mesajul lui și m-am întristat pentru că simte asta. Dar cu siguranță va fi bine.

Cred că a stat de cinci ori în carantină. Să nu vorbim despre asta, pentru că mă panichez. Dar a fost foarte puternic. Cred că cele 28 de zile după US Open au umplut paharul. S-a chinuit în acele momente. E greu pentru toți. Îmi pare rău pentru el, dar e suficient de puternic”, a spus Halep la conferința de presă, conform gsp.ro.