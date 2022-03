Simona Halep, îngrijorată pentru Darren Cahill. Fostul lider mondial a încheiat colaborarea cu antrenorul australian în septembrie 2021. Cei doi au rămas, însă, într-o strânsă relație de prietenie. Între timp, Halep a început să lucreze cu francezul Morgan Bourbon, iar Cahill cu americanca Amanda Anisimova. Tehnicianul australian a renunțat, însă, brusc la colaborarea cu jucătoarea americană chiar înainte de Indian Wells și a explicat motivele într-o postare făcută pe o rețea socială.

Simona Halep, îngrijorată pentru Darren Cahill. Cei doi au lucrat aproape 6 ani, până în septembrie 2021, când au decis să pună capăt colaborării. A fost, de departe, cel mai influent antrenor pe care românca l-a avut în cariera sa.

De altfel, Simona Halep a vorbit la superlativ despre Cahill ori de câte ori a avut ocazia. „Este cel mai important om din cariera mea”, a spus ea, la începutul anului, pe când se afla în Australia pentru primul Grand Slam al anului. Fostul lider mondial a declarat că-l vede mai degrabă ca un membru al familiei sale, nu ca pe un antrenor.

În timp ce Simona Halep îi concedia pe Adrian Marcu și Daniel Dobre, Darren Cahill începuse deja colaborarea cu o altă jucătoare, Amanda Anisimova. Jucătoarea americană a făcut deja un salt important în ierarhia WTA, fiind pe locul 43. Ea a câștigat și competiția caritabilă Eisenhower Cup ce a avut loc înainte de turneul de la Indian Wells și unde a participat și Halep, antrenată acum de francezul Morgan Bourbon, de la Academia Mouratoglou.

Dar fostul antrenor al Simonei Halep a renunțat, brusc, la colaborarea cu Anisimova. Presa internațională a scris că Darren Cahill a făcut acest lucru „fără preaviz”, lăsând-o pe jucătoare fără antrenor chiar înainte de startul turneului de la Indian Wells.

Darren Cahill a explicat, luni, într-o postare făcută pe Instagram, ce s-a întâmplat și care au fost motivele care l-au determinat să renunțe la munca alături de Anisimova.

Fostul antrenor al Simonei Halep a transmis că s-a simțit epuizat după respectarea regulilor de carantină din Australia, la finalul anului trecut, timp în care a analizat fiecare detaliu al fiecărui meci desfășurat în 2021.

După ce am petrecut 28 de zile analizând și criticând fiecare mișcare de antrenor, meci și punct din 2021, mintea mea a fost epuizată”, a explicat Darren Cahill, conform ziare.com .

Nu e ușor de explicat, dar de când am ieșit din carantina de 28 de zile de la sfârșitul anului trecut în Australia, am avut probleme în a reporni.

Darren Cahill a mai adăugat că a încercat să-și ofere un „restart” chiar prin prezența la turneele din SUA, de la Indian Wells și Miami, dar n-a reușit să depășească faza de epuizare.

„Chiar și la Australian Open anul acesta trăgeam de mine de-a lungul zilelor, ceea ce este neobișnuit pentru mine când vine vorba de tenis, pentru că de obicei este o simplă bucurie să fac ceea ce fac.

După AO, sincer am crezut că am fost un pic moale și a crezut că am nevoie să îmi dau un brânci și să merg la Indian Wells și la Miami, iar mintea și corpul meu își vor reveni în forță acolo unde erau. Din păcate, n-a fost cazul.

I-am mulțumit Amandei și i-am spus că trebuie să am grijă de mine. M-am oferit să continui să o ajut ca prieten. (…) Sunt conștient că problemele mele pălesc în comparație cu cele cauzate de covid – iar acum de războiul din Ucraina – iar gândurile mele sunt alături de cei afectați”, a mai adăugat Darren Cahill.