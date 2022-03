La ce oră joacă Simona Halep în semifinalele de la Indian Wells. Fostul lider mondial pare aproape de forma care a consacrat-o. Românca a avut un joc solid pe toată durata turneului din California, unde a recunoscut că se simte foarte bine. În penultima fază a competiției, Simona Halep o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (4 WTA), care de săptămâna viitoare va urca până pe locul secund al ierarhiei mondiale.

La ce oră joacă Simona Halep în semifinalele de la Indian Wells. Jucătoarea din Constanța o va înfrunta în semifinale pe poloneza de 20 de ani, Iga Swiatek, care va urca pe locul 2 WTA de săptămâna viitoare. Ele s-au mai duelat de trei ori până acum, de fiecare dată la turneele de Grand Slam, iar jucătoarea noastră a câștigat două partide.

Simona Halep s-a impus la Roland Garros 2019, scor 6-1, 6-0, și la Australian Open 2021, scor 3-6, 6-1, 6-4. Poloneza a triumfat la Roland Garros 2020, scor 6-1, 6-2. Românca a declarat că se așteaptă la „o bătălie grea” contra polonezei, dar că are încredere în propriul său joc.

„Va fi mai dificil, e foarte solidă, e constantă, va fi o bătălie grea. Am jucat doar pe zgură cred – ba nu, am jucat o dată și pe zgură -, dar acum va fi o nouă zi, o nouă luptă. Mă aștept la o dispută grea, cred că joacă cel mai bun tenis din viața ei. Dar sunt în semifinale, am încredere, voi încerca să fac cel mai bun meci al meu”, a mai spus Halep, conform Eurosport .

Simona Halep a avut un parcurs foarte bun la Indian Wells, trecând, pe rând, de rusoaica Ekaterina Alexandrova (52 WTA), cu 6-2, 4-6, 6-2, apoi de americancaCori Gauff (17 WTA), scor 6-3, 6-4. În optimi ea s-a impus în fața conaționalei sale, Sorana Cîrstea (27 WTA), cu 6-1, 6-4, iar în sferturi a „demolat-o” pe croata Petra Martic (79 WTA), 6-1, 6-1.

„Simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund și am returnat agresiv, acest meci îmi dă încredere și îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Meciurile de la Indian Wells îmi dau multă încredere, mă facă să înțeleg că pot fi iar la nivelul meu maxim. A fost un an complicat, după cum știți, astfel că, să vin aici și să joc la nivelul acesta, mă face să fiu extrem de încrezătoare. Zi după zi m-am simțit mai bine, am simțit că mă apropii de cea mai bună variantă mea”, a spus Simona Halep , conform sursei citate.