Simona Halep, debut dificil la Wuhan Open. Cu cine va juca românca în turul 2

Simona Halep (locul 6 WTA) și-a aflat posibila adversară din turul 2 de la Wuhan Open, turneu care ia startul duminică, 22 septembrie. Campioana de la Wimbledon va juca împotriva învingătoarei dintre Barbora Strycova (locul 31 WTA) și Xiyu Wang (locul 140 WTA). Simona e favorita numărul 4 la Wuhan.

Simona Halep, duel cu Barbora Strycova sau Xiyu Wang în turul 2 la Wuhan Open

Sportiva din Constanța și-a aflat prima posibilă adversară de la Wuhan Open. Ea va juca direct în turul 2 împotriva învingătoarei dintre Barbora Strycova și Xiyu Wang. Sportiva din China joacă la acest turneu după ce a primit un wild card din partea organizatorilor. Aflată în prezent pe locul 6 în ierarhia feminină, Halep este a patra favorită la Wuhan Open.

Înainte de plecarea în Asia, Simona Halep a vorbit despre problemele de sănătate și despre obiectivele pe care și le-a fixat pentru finalul acestui an.

„Am avut niște probleme la gleznă și tendonul lui Achile. Acum mă simt bine, am făcut recuperare, m-am antrenat în ultima săptămână și mă simt bine. (…) Este o perioadă destul de importantă chiar dacă este ultima parte a anului. Îmi doresc foarte mult să fac rezultate pentru că în anii ce au trecut nu am fost la nivel maxim. Acum mă simt bine, sunt încrezătoare și sper să-mi meargă bine. Este un pic mai diferit, mâncarea diferită, aerul puțin diferit, cultura de acolo mai diferită, așa că încerc să mă adaptez cât mai bine și să joc cât se poate de bine, dar nu e ușor. Fizic sunt sută la sută, nu am niciun fel de problemă”, a spus sportiva.

La casele de pariuri, Simona Halep este favorită să câștige Wuhan Open, alături de Ashleigh Barty și Karolina Pliskova. Cele trei sportive au primit cota 8,00, în timp ce Kiki Bertens a fost cotată cu 9,00, iar Petra Kvitova cu 10,00.