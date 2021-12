România a dat lovitura la Australian Open 2022. Ce jucătoare au fost acceptate deja

România a dat lovitura la Australian Open 2022. Primul turneu de Grand Slam al anului viitor va avea loc între 17-30 ianuarie, la Melbourne. El se va desfășura, ca și anul trecut, tot sub spectrul unor restricții și condiții medicale impuse sportivilor din cauza pandemiei. Țara noastră va fi bine reprezentată pe tabloul principal al competiției feminine.

Astfel, la Australian Open 2022, vor putea participa doar jucătorii și jucătoarele care au făcută schema completă de vaccinare sau care au avut Covid-19 după data de 31 iulie 2021. De asemenea, vor fi acceptați și sportivii care vor prezenta o scutire care să ateste că nu se pot vaccina din rațiuni medicale.

Australian Open 2022 ar putea fi lipsit chiar de câștigătorii ediției din acest an. Deși apar pe lista participanților publicată, miercuri, de organizatori, Novak Djokovic și Naomi Osaka încă nu au și-confirmat prezența. Numărul 1 ATP s-a declarat împotriva obligativității vaccinării și nici nu a dezvăluit dacă el, personal, s-a imunizat. Nipona Naomi Osaka a avut un sezon grevat de probleme mentale, ea lipsind de la multe turnee din această cauză.

România va avea la Australian Open 2022, cel puțin 5 jucătoare pe tabloul principal. Astfel vor intra direct în competiție Simona Halep (20 WTA), Sorana Cîrstea (38 WTA), Irina-Camelia Begu (60 WTA), Jaqueline Cristian (71 WTA) şi Elena Gabriela Ruse (85 WTA). Este de așteptat ca și alte jucătoare românce să lupte în calificări pentru un loc pe tabloul principal.

Simona Halep și-a manifestat îngrijorarea față de situația noii variante, Omicron, a coronavirusului. Ea și-a anulat din această cauză participarea la un turneu demonstrativ din Africa de Sud, programat pentru 18 și 19 decembrie.

„Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez. Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit. Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a spus Simona Halep, citată de prosport.ro.