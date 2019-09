Simona Halep, campioană și în afara terenului de tenis. Gest impresionant pentru persoanele bolnave

Simona Halep se dedică total tenisului și câștigă sume fabuloase din participările la turneele circuitului WTA. Cu o parte din banii câștigați, campioana de la Wimbledon susține mai multe cluburi de copii și câteva persoane bolnave.

Simona Halep investește în copiii care fac sport și ajută persoanele bolnave

Sportiva din Constanța investește în mai multe grupe de copii care au ales să facă sport și caută în continuare tineri talentați care vor să joace tenis, dar nu au o situație materială bună.

„Eu am fundaţia mea, iar domnul Ţiriac o are pe a lui. El este preşedintele Federaţiei de Tenis acum şi am discutat să mergem împreună prin toată ţara pentru a găsi copii talentaţi, pentru a atrage copii spre tenis şi să-i sprijinim în acelaşi timp. Acesta este un proiect al federaţiei. Am o echipă de hockey de fete, am una de gimnastică, o echipă de aerobică ritmică şi câţiva adulţi care au nevoie de un ajutor din punct de vedere al sănătăţii”, a declarat Simona Halep.

În momentul în care a fost întrebată de ce a ales să susțină financiar persoanele care au probleme, Simona a răspuns: „Pentru că am primit foarte multe din tenis, foarte multă bucurie şi doar vreau să ajut câţiva oameni care au nevoie. Mă ajută şi pe mine acest lucru, pentru că iau energie din aceste lucruri şi este frumos să vezi că cei mici au posibilitatea de a juca tenis.”

Până la vârsta de 26 de ani, Simona Halep a câștigat din tenis peste 33 de milioane de euro, dintre care peste 5 milioane doar în 2019. Constănțeanca are în palmares 19 trofee la simplu, dintre care două de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și un titlu în proba de dublu. După turneul US Open, Simona a coborât pe locul 6 în clasamentul WTA, fiind depășită de Bianca Andreescu.