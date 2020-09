Simona Halep se umple de bani! Poate încasa o avere în cel mai scurt timp

Simona Halep a jucat un singur turneu în ultimele șapte luni, cel de la Praga, pe care l-a și câștigat. Dar a fost o competiție de mică anvergură, cu un premiu de doar 25.000 de dolari. O sumă mult sub cele pe care Simona era obișnuită să le încaseze înainte de pandemia de coronavirus. Dar lucrurile par să revină la normal pentru Halep, cel puțin din punct de vedere al sumelor care îi pot intra în cont.

Simona Halep ar putea să încaseze la Roland Garros 2020 unul dintre cele mai mari premii din cariera sa

Simona Halep revine în circuitul WTA săptămâna viitoare pentru turneul de categorie Premier 5 de la Roma. Este o competiție la care premiile oferite încep să fie ceva mai consistente. Dar adevărata miză a acestui final de sezon este turneul de la Roland Garros. Iar organizatorii de la Paris au anunțat premiile care se oferă la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Suma totală este ceva mai mică decât anul trecut, în contextul pandemiei de coronavirus. Se va juca la doar 30% din capacitatea primelor trei arene.

38 de milioane de euro este totalul premiilor care se acordă la Roland Garros 2020, față de 42,6 milioane de dolari, atât cât s-au oferit în urmă cu un an. Nu a fost anunțată încă suma exactă pe care o vor încasa învingătorii, dar se estimează că ar fi în jurul a două milioane de dolari. Cu aproximativ 300.000 de dolari sub ceea ce s-a oferit anul trecut. Ceea ce ar reprezenta oricum cel mai mare premiu pe care l-a încasat Simona Halep în acest an. Şi printre cele mai mari din carieră.

Ashleigh Barty, deţinătoarea trofeului, a anunţat că nu va participa la ediţia din acest an a Roland Garros. Ceea ce înseamnă că Simona Halep porneşte competiţia de la Paris din postura de favorită numărul 1. Iubitorii tenisului nu mai au mult de aşteptat până la French Open. Ediţia din acest an este programată în perioada 27 septembrie – 11 octombrie.