Simona Halep, cadou special de 1 martie. Fostul lider mondial se pregătește pentru participarea la turneele din SUA, ce vor avea loc în această lună. Până atunci, profitând de o scurtă pauză, soția lui Toni Iuruc s-a bucurat de câteva zile libere, deși nu a neglijat pregătirea fizică. De 1 martie, Simona Halep a avut parte și de o surpriză plăcută, venită chiar din partea familiei sale.

Simona Halep, cadou special de 1 martie. Fostul lider mondial este gata să revină, săptămâna viitoare, în circuitul profesionist. Jucătoarea din Constanța va lua startul la turneele din SUA, de la Indian Wells, Miami și Charleston. Până atunci, ea s-a bucurat de o scurtă pauză, chiar dacă nu și-a neglijat pregătirea fizică. Simona Halep s-a antrenat în sală chiar și în ziua de Dragobete, dar a avut în jurul său un decor special, cu baloane roții în formă de inimă, simbol al zilei celor îndrăgostiți.

De Mărțișor, în schimb, soția lui Toni Iuruc a primit un buchet de flori spectaculos chiar din partea părinților săi, Tania și Stere Halep, dar și o felicitare de 1 Martie. Aceștia nu l-au uitat nici pe ginerele lor. Simona Halep a ținut să imortalizeze momentul printr-o fotografie pe care a postat-o pe Instagram. Ea a fost încântată de cadou, dar și de mesajul pe care părinții săi l-au scris pe felicitate.

Simona Halep s-a arătat impresionată de surpriza primită: „Mi-ați făcut ziua frumoasă!”, le-a mulțumit sportiva părinților ei, prin intermediul unei postări pe Instagram.

Simona Halep a mai fost surprinsă și la revenirea de la turneele din Golf, când a primit din partea sponsorului ei, producătorul de ceasuri Hublot, două ceasuri valorând 40.000 de euro fiecare, conform digisport.ro. Numărul 27 mondial va prticipa, de săptămâna viitoare, la seria de trei turnee din SUA: Indian Wells (9-20 martie), Miami Open (22 martie – 3 aprilie) și Charleston (3 – 10 aprilie).

Ea a anunțat că își va respecta programul stabilit anterior.

„O să-mi fac programul așa cum am hotărât. O să joc turneele pe care le joc mereu. Încă am clasament destul de bun. Să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează”, a spus Simona Halep, la sosirea din Qatar.